Мала приватизація: за місяць провели 16 аукціонів, продали об’єктів майже на мільярд

В Україні з 19 вересня провели 16 онлайн-аукціонів малої приватизації та продали об'єктів на 921,8 млн гривень.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"В Україні триває мала приватизація, в рамках якої держава виставляє на торги невеликі підприємства. Онлайн-аукціони стартували 19 вересня і за перший місяць (по 18 жовтня включно) було продано 16 об’єктів на суму переможних ставок, яка склала 921,8 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільшим попитом серед бізнесу користуються спиртзаводи та комбінати хлібопродуктів, модернізація яких дозволить забезпечити продовольчу безпеку країни.

Фото: пресслужба Мінекономіки

"Мала приватизація - це стратегічний крок Уряду до зменшення частки держави в економіці. Перехід цих підприємств у приватні руки дасть поштовх розвитку економіки. Результати перших онлайн-аукціонів демонструють, що бізнес навіть попри війну готовий до того, щоб інвестувати в українську економіку", - зазначила Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

У міністерстві повідомили, що наразі фактичні надходження до бюджету від малої приватизації складають 70,3 млн гривень.

Крім того, 11 жовтня 2022 року було встановлено рекорд цієї хвилі приватизації – найбільша сума, яку запропонував покупець за один об’єкт, склала понад 235 млн гривень. Але, як виявилось, покупець не мав стільки коштів.

"Тому поки що офіційним рекордом нинішньої приватизації можна вважати конкурс від 20 вересня, на якому відбувся приватизаційний онлайн-аукціон з продажу Марилівського спиртзаводу, що розташований на Тернопільщині. При початковій ціні в 54,3 млн гривень переможна ставка склала 150 млн гривень. Тобто ціна на нього зросла майже втричі", - додали в міністерстві.

Раніше Верховна Рада прийняла закон, що пришвидшує та спрощує приватизацію державних підприємств в умовах воєнного стану. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7451 проголосувало 233 депутати.

Прийнятий закон передбачає суттєве скорочення строків проведення приватизаційних аукціонів та підготовки об’єктів - від оголошення до підписання договору має пройти не більше двох місяців. При цьому оплата за придбане підприємство має відбуватися до укладання договору купівлі-продажу.