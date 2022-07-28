Рада спростила та пришвидшила приватизацію держпідприємств під час війни

Верховна Рада прийняла закон, що пришвидшує та спрощує приватизацію державних підприємств в умовах воєнного стану. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7451 проголосувало 233 депутати. При цьому 30 нардепів голосували проти, зокрема всі присутні члені фракції "Європейська солідарність" та більшість присутніх членів фракції "Батьківщина" (ще двоє з них утрималися).

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Як вказують у Фонді державного майна, прийнятий закон передбачає суттєве скорочення строків проведення приватизаційних аукціонів та підготовки об’єктів - від оголошення до підписання договору має пройти не більше двох місяців. При цьому оплата за придбане підприємство має відбуватися до укладання договору купівлі-продажу.

Також закон розблокувує приватизацію держпідприємств з арештами та обтяженнями майна зі збереженням прав кредиторів. За даними ФДМ, наразі таких підприємств 115.

Крім того, передбачено, що новим власникам єдиних майнових комплексів підприємств мають автоматично передаватися й всі дозволи та ліцензії - замість необхідності підприємцям переоформлювати всі дозвільні документи заново.

"Законопроект №7451 - це важливий крок до відновлення бізнес-активності в Україні. Підприємці отримали зручні механізми для розвитку і перезапуску виробництв. Внесені до законодавства зміни сприятимуть відбудові країни після перемоги. Ухвалені законодавчі ініціативи дозволяють нам краще захищати інтереси держави і бізнесу, який чекає на перезапуск приватизації", - прокоментувала виконуюча обов'язки голови ФДМ Ольга Батова.

Зокрема, у фонді зазначають, що аграрії завдяки оновленим законодавчим нормам зможуть придбати і модернізувати не функціонуючі державні спиртові заводи і комбінати хлібопродуктів, що дозволить частково вирішити питання зберігання і переробки зерна.

Зазначимо, що зконопроект, який було подано 20 депутатами, попри його об'ємність, парламенту вдалося розглянути всього за півтора місяці. Зокрема, 28 липня Рада при розгляді документу в другому читанні більше двох годин голосувала за поправки до цього законопроекту. Прийнятий закон має набрати чинність з дня, наступного за днем його опублікування. Однак наразі остаточна версія документі на сайті парламенту ще не опублікована.

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