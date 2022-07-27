Рада звільнила від мита імпорт рукавів для зберігання зерна

Верховна Рада звільнила від оподаткування ввізним митом вироби та обладнання для зберігання, перевезення, завантаження і розвантаження зернових та/або олійних культур.

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За прийняття в цілому законопроекту №7548-1 про відповідну зміну Митного кодексу проголосувало 304 депутата, жоден не проголосував проти.

Нова норма розповсюджується на полімерні рукави та мішки об'ємом не менше 0,8 кубометрів для зберігання агропродукції, а також на причепи і напівпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням для перевезення агропродукції.

Натомість звільнення від мита не стосується зазначеного обладнання, що має походження з Росії. Також законодавці передбачили, що воно не стосуватиметься випадків ввезення рукавів чи причепів з самої Росії чи з окупованої нею території.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Наразі ж ставки мита для позицій, яких він стосується, становлять:

Автори законопроекту, якими є відразу 21 депутат, в пояснювальній записці вказували, що через збройну агресію Росії в Україні постала проблема забезпечення належного зберігання зерна через неможливість відправляти його на експорт через морські порти. Одночасно ж виник дефіцит місць для зберігання агропродукції, оскільки багато елеваторів було знищено, а решта не були розраховані на такий обсяг зберігання, потреба у якому виникла через обмеження шляхів експорту.

Виходом із ситуації депутати вважають саме використання тимчасових засобів зберігання зернових: мішків та рукавів, в які можна завантажити до 200 тонн зернових та покласти прямо на полі, тимчасових силосів, а також машин що призначені для їх завантаження та розвантаження.

Натомість імпорту великої кількості рукавів заважають високі ціни на них та дефіцит (один рукав для 180/200 тонн зерна коштує біля 1000 доларів), в той час як аграрії страждають від занизьких закупівельних цін на сільгосппродукцію, і власне звільнення від мита може їм у цій ситуації допомогти.