Рада освободила от пошлины импорт рукавов для хранения зерна

Верховная Рада освободила от налогообложения ввозной пошлиной изделия и оборудование для хранения, перевозки, погрузки и разгрузки зерновых и масличных культур.

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За принятие в целом законопроекта №7548-1 о соответствующем изменении Таможенного кодекса проголосовало 304 депутата, и ни один не проголосовал против.

Новая норма распространяется на полимерные рукава и мешки объемом не менее 0,8 кубометров для хранения агропродукции, а также прицепы и полуприцепы с самозагрузкой или саморазгрузкой для перевозки агропродукции.

В то же время освобождение от пошлины не касается указанного оборудования, имеющего происхождение из России. Также законодатели предусмотрели, что оно не касается случаев ввоза рукавов или прицепов из самой России или с оккупированной ею территории.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. В настоящее же время ставки пошлины для позиций, к которым он относится, составляют:

Авторы законопроекта, которыми является сразу 21 депутат, в пояснительной записке указывали, что из-за вооруженной агрессии России в Украине возникла проблема обеспечения надлежащего хранения зерна из-за невозможности отправлять его на экспорт через морские порты. Одновременно возник дефицит мест для хранения агропродукции, поскольку многие элеваторы были уничтожены, а остальные не были рассчитаны на объем хранения, потребность в котором возникла из-за ограничения путей экспорта.

Выходом из ситуации депутаты считают использование временных средств хранения зерновых: мешков и рукавов, в которые можно загрузить до 200 тонн зерновых и положить прямо на поле, временных силосов, а также машин, предназначенных для их загрузки и разгрузки.

В то же время импорту большого количества рукавов препятствуют высокие цены на них и дефицит (один рукав для 180/200 тонн зерна стоит около 1000 долларов), в то время как аграрии страдают от низких закупочных цен на сельхозпродукцию, и собственно, освобождение от пошлины может им в этой ситуации помочь.