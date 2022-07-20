США допоможуть українським аграріям на $100 млн

США через своє Агентство з міжнародного розвитку (USAID) заснували Ініціативу стійкості сільського господарства (AGRI) на 100 мільйонів доларів для підтримки українського експорту сільськогосподарської продукції та допомоги у пом'якшенні глобальної кризи продовольчої безпеки, посиленої війною Росії проти України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляється на сайті USAID, проект спрямований на вирішення невідкладних завдань щодо експорту української агропродукції, а також підтримку ширших потреб сільськогосподарського сектору України та забезпечення безперервності виробництва агропродукції у ній та наступного 2023 року.

Ініціатива покликана розширити доступ українських фермерів до найважливіших сільськогосподарських ресурсів, включаючи насіння, добрива, обладнання та пестициди, підвищити потенціал української інфраструктури та здатність ефективно експортувати сільгосппродукцію, розширити доступ фермерів до фінансування та можливості українських підприємств щодо сушіння, тимчасового зберігання та переробки агропродукції.

Зазначається, що USAID прагне залучити ще 150 мільйонів доларів у рамках цієї ініціативи від інших донорів та приватного сектору, щоб таким чином довести обсяг фінансування до 250 мільйонів доларів.

При цьому вказано, що USAID вже допомогло понад 8 тисячам українських фермерів, або близько 14% зареєстрованих у країні сільгосппідприємств, з насінням, добривами та пестицидами, щоб виростити врожай, незважаючи на руйнування, спричинені російською агресією.

Нагадаємо, що згідно з оцінкою аналітичного центру KSE Institute та Міністерства аграрної політики та продовольства, матеріальні втрати українських аграріїв від агресії РФ становлять близько 4,3 мільярда доларів, а от непрямі - більш ніж у 5 разів більше - 23,3 мільярда доларів.

Зазначимо також, що згідно з оцінкою експертів асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", сільськогосподарським виробникам України протягом наступних 12 місяців потрібне додаткове фінансування в обсязі близько 9 мільярдів доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com