Втрати українських аграріїв від агресії РФ оцінили у $4,3 млрд

Загальна сума втрат, нанесених сільськогосподарській галузі України внаслідок повномасштабного російського вторгнення, вже склала 4,29 мільярда доларів. Про це свідчить аналіз Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства.

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У структурі пошкоджень найбільші втрати фіксуються внаслідок знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь та незбору врожаю – 2,135 мільярда доларів. Сільськогосподарські землі зазнали двох значних видів пошкоджень – мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження.

Крім мінних полів, місця, що постраждали від активних бойових дій, також забруднені нерозірваними боєприпасами, що створює смертельну загрозу для українських фермерів під час польових робіт. Вартість обстеження земель з високим ризиком мінного забруднення та розмінування постраждалих територій оцінюється в 436 мільйонів доларів.

Другим видом пошкоджень є фізичне пошкодження родючого шару ґрунту, наприклад воронки від артилерійських обстрілів і ракетних ударів, а також пошкодження ґрунту гусеницями танків або іншої військової техніки.

Південні регіони, які зараз потерпають від окупації РФ та важких боїв, також є регіонами з найбільш розвиненою іригаційною інфраструктурою. Орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженої іригаційної інфраструктури становить 225 мільйонів доларів.

Окрім прямого пошкодження земель, окупація, військові дії та мінне забруднення обмежують доступ фермерів до полів і можливості для збору врожаю. Аналітики Київської школи економіки прогнозують, що внаслідок агресії РФ залишаться незібраними 2,4 мільйони га озимих культур загальною вартістю 1,435 мільярда доларів.

Також зазначається, що сільськогосподарська техніка та обладнання теж зазнають пошкоджень в результаті обстрілів, авіаударів та бойових дій, що відбуваються в безпосередній близькості, причому трактори та вантажівки мають вищий ризик пошкодження, ніж інші види сільськогосподарської техніки, такі як комбайни, сівалки та розприскувачі. Орієнтовна вартість заміни та ремонту пошкодженого машинного обладнання становить 926,1 мільйона доларів.

"На відміну від іншої сільськогосподарської техніки трактори та вантажівки можуть бути використані не лише для сільськогосподарського виробництва, а й для військових потреб, таких як риття траншей, транспортування та логістика. Це підвищує ймовірність перебування ферм у зоні активних бойових дій та робить їх мішенню для експропріації", - пояснюють у KSE Institute.

Крім того, на територіях, контрольованих російською армією, сільськогосподарська техніка вищої цінової категорії також знаходиться під загрозою викрадення.

У КШЕ також вказують, що РФ знищує й елеваторні потужності з метою послаблення українського агросектору, а ще й з огляду на те, що елеватори часто розташовані на відкритій місцевості та забезпечують чудовий огляд околиць, і їхнє знищення може слугувати зниженню ситуаційної обізнаності української армії. Так, загальна сума збитків внаслідок пошкодження або знищення зерносховищ оцінюється зараз у 272 мільйони доларів.

Оціночна вартість загиблих тварин складає понад 136 мільйонів доларів. Свійські тварини гинуть не лише безпосередньо від активних бойових дій, але й від обмеженого фізичного доступу на ферми, обмеженої можливості для закупівлі кормів та надання ветеринарних послуг.

Орієнтовна кількість тварин, які загинули внаслідок агресії РФ у постраждалих районах становить 42 тисячи овець і кіз, 92 тисячі голів великої рогатої худоби, 258 тисячі свиней та понад 5,7 мільйона голів птиці.

Нагадаємо також, що в Україні створено електронну платформу для збору інформації про збитки, нанесені аграрному сектору України через війну з Росією.