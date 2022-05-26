Для українських аграріїв створили платформу для збору даних про збитки від війни з Росією

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" створила електронну платформу для збору інформації про збитки, нанесені аграрному сектору України через війну з Росією. Як ідеться у повідомленні УКАБ, проект реалізовано за підтримки компаній МХП, "Агро-Регіон", Agricom Group, Gals Agro та Amazone.

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"Війна поставила під загрозу, зокрема, продовольчу безпеку світу. Російські війська цілеспрямовано мінують поля, викрадають та підривають сільськогосподарську техніку, знищують об’єкти аграрної інфраструктури. Оцінка завданих збитків – це важливий етап в подальшій відбудові аграрного потенціалу нашої держави", - зазначають в асоціації.

Метою створення платформи є фіксація та документація завданих збитків та шкоди для опрацювання органами державної влади та подальшого відшкодування та компенсацій.

Зокрема, можна фіксувати як зруйновані, викрадені чи пошкоджені земельні ділянки, інфраструктурні об’єкти, сільськогосподарську техніку, вантажні та легкові автомобілі, запаси ресурсів, обладнання та устаткування, а також продукцію тваринництва та рослинництва.

Для цього треба заповнити відповідну форму на сайті damagedagro.in.ua, надавши контактні дані, дані про збитки та їхнє фотопідтвердження.

Зазначимо при цьому, що в Україні створено й інші платформи з фіксування та підрахунку прямих збитків через агресію РФ. Зокрема, ще на початку березня за підтримки української влади було запущено проєкт "Росія заплатить", а на початку квітня Державне агентство розвитку туризму розпочало власний збір та документування руйнувань та пошкоджень внаслідок війни об'єктів саме туристичної галузі.