Для украинских аграриев создали платформу по сбору данных об ущербе от войны с Россией

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" создала электронную платформу для сбора информации об ущербе, нанесенном аграрному сектору Украины из-за войны с Россией. Как сообщается в сообщении УКАБ, проект реализован при поддержке компаний МХП, "Агро-Регион", Agricom Group, Gals Agro и Amazone.

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"Война поставила под угрозу, в частности, продовольственную безопасность мира. Российские войска целенаправленно минируют поля, похищают и подрывают сельскохозяйственную технику, уничтожают объекты аграрной инфраструктуры. Оценка нанесенного ущерба – это важный этап в дальнейшем восстановлении аграрного потенциала нашего государства", - отмечают в ассоциации.

Целью создания платформы является фиксация и документация нанесенного ущерба для проработки органами государственной власти, последующего возмещения и компенсаций.

В частности, можно фиксировать в качестве разрушенных, угнанных или поврежденных: земельные участки, инфраструктурные объекты, сельскохозяйственную технику, грузовые и легковые автомобили, запасы ресурсов, оборудования, а также продукцию животноводства и растениеводства.

Для этого нужно заполнить соответствующую форму на сайте damagedagro.in.ua, предоставив контактные данные предприятия, данные об ущербе и их фотоподтверждение.

Отметим при этом, что в Украине созданы и другие платформы по фиксированию и подсчету прямого ущерба из-за агрессии РФ. В частности, еще в начале марта при поддержке властей был запущен проект "Россия заплатит", а в начале апреля Государственное агентство развития туризма начало свой сбор и документирование разрушений и повреждений в результате войны объектов именно туристической отрасли.