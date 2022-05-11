Малый бизнес улучшает оценку ущерба от войны: незначительным его называет уже почти треть - опрос

31,5% представителей малого и среднего бизнеса сейчас называют незначительным размер своих прямых потерь после 24 февраля. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Advanter Group.

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В то же время 26,8% респондентов оценивают его в сумму до 10 тысяч долларов, 21,3% - в 10-50 тысяч долларов 11,9% - в 50-200 тысяч долларов, 5,8% - в сумму от 200 тысяч до 1 миллиона долларов, 2,1% - в 1-5 миллионов долларов, а 0,6% - в еще большую сумму.

При этом сравнение с предыдущими опросами, проводившимися, хоть и при намного меньшей выборке, в марте и в середине апреля, явно показывает тенденцию к переоценке бизнесом своих потерь в меньшую сторону.

Общая же сумма прямых потерь МСБ в шесть недель войны оценивается в 64 миллиарда долларов, хотя еще в конце марта речь шла о 85 миллиардах долларов. В частности, средние прямые потеря для микропредприятий (без учета физлиц-предпринимателей) оценивается в 38,5 тысячи долларов, для малых предприятий - 312,6 тысячи долларов, а для средних - 2,07 миллиона долларов.

Лишь 2,9% опрошенных прогнозируют получение по итогам 2022 года сущетсвенного дохода, 4,9% ожидают роста до 50%, а 9,5% ожидают доход, аналогичный 2021 году. 19,5% респондентов прогнозируют сохранение этого показателя на уровне 50-80% от прошлогоднего, 30% - на уровне 20-50%, 19,9% ждут падения выручки в 5 и более раз, а 13,3% заявляют о прекращении бизнеса в нынешнем году.

Средний ожидаемый показатель объемов реализуемой продукции на 2022 год сейчас составляет 54% от прошлогоднего, в том числе 57,3% среди средних предприятий, 45,2% среди малых и 48.2% среди микропредприятий.

В ответ же на вопрос об объеме финансовой поддержки, необходмой для реализации их бизнес-стратегии, почти половина опрошенных (49,2%) назвала сумму до 1 млн грн. Еще 33,9% указали сумму от 1 до 10 млн грн, 9,4% - 11-30 млн грн, 3,8% - 31-60 млн грн, 2,3% - 61-300 млн грн, 1,5% - более 300 млн грн.

В среднем микропредприятия называют 3,8 млн грн, малые предприятия - 21,4 млн, а средние - 157,4 млн грн. Общие же потребности в финансировании малого и среднего бизнеса в Украине, учитывая результаты опроса, оцениваются в 54 миллиарда долларов.

Опрос был проведен 4-7 мая среди 934 владельцев и руководителей предприятий. Среди объектов исследования 22% - бизнес с оборотом в 2021 году до 1 млн грн, 29% - с оборотом 1-5 млн грн, 15% - 5-10 млн грн, 17% - 10-50 млн грн, 6% - 50-100 млн грн, 7% - 100-500 млн грн, 4% - с большим оборотом.

Всеукраинских компаний среди опрошенных 21,6%, остальные - региональные. Так, 27,6% работают в основном в Киеве, 6,8% - в Харьковской области, 6,6% - в Днепропетровской, 5,2% - в Киевской, 4,8% - в Одесской, 4,4% - во Львовской, 3,9% - в Запорожской, 2,6% - в Донецкой.

Отметим также, что согласно результатам опроса кадрового портала grc.ua, 53% украинских компаний, приостановивших коммерческую деятельность, не могут ответить сейчас, смогут ли они вообще восстановиться, и лишь ждут завершения войны в стране.