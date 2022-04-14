Из-за войны владельцы микробизнеса сократили 42% своих наемных рабочих - опрос

Также 21,6% предприятий полностью прекратили работу. А общие прямые потери малого и среднего бизнеса за четыре недели войны оцениваются в $85 млрд.

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Владельцы малого и среднего бизнеса сократили треть сотрудников, еще треть – отправили в отпуск. Об этом говорится в результатах исследования 4-й волны Advanter Group, передает "Экономическая правда".

В целом владельцы микробизнеса сократили 42% своих наемных рабочих, малого бизнеса – 24%, среднего – 18%. Из оставшихся работать 42% получают сокращенную зарплату.

При этом 21,6% предприятий полностью прекратили работу, а еще 34,3% – почти полностью.

Вместе с тем, 22,9% предприятий за последние недели увеличили объем работ, что свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности.

Также 18,2% бизнесов провели релокацию, еще 3,4% – в процессе релокации. 12% предприятий полностью или частично перенесли деловую активность за пределы Украины.

Общие прямые потери малого и среднего бизнеса за четыре недели войны оцениваются в $85 млрд.

Микробизнес ожидает обороты в 2022 году в 71,8% по сравнению с 2021 годом. В 2022 году в 61,7% по сравнению с 2021 годом.

Лучшие ожидания в IT- секторе, торговле пищевыми продуктами, предприятиями по здравоохранению, профессиональным услугам, машиностроению и оптовой торговле.

Напомним, что ранее Delo.ua рассказывало, как открыть бизнес в Польше и работе налоговой системы в стране.