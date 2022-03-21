На мирных рельсах: как работает госпрограмма эвакуации бизнеса и кому она не подходит

Более 700 заявок получили в Кабмине от украинских предприятий, желающих переехать из горячих точек в более безопасные регионы в Западной Украине. Некоторые из них даже приступили к работе на новом месте. Что из себя представляет правительственная программа релокации бизнеса, кому подходит и как проходит — в материале Delo.ua.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

17 марта в Украине заработала правительственная программа, цель которой — помочь бизнесу перевезти свои мощности с территорий, где ведутся боевые действия, в более безопасные регионы в Западной Украине. Логика правительства проста: государство бесплатно организовывает и проводит переезд компании и ее мощностей, а та в свою очередь продолжает работать и, соответственно, поддерживать на плаву украинскую экономику.

Программа предполагает бесплатный переезд к месту временного перемещения, соответствующую площадь для размещения производства, помощь с перемещением и расселением персонала и организацию работников на месте после переезда.

Кто перевозит и куда заселяют "бизнес- беженцев"

На прошлой неделе к программе подключилась "Укрзалізниця". Компания предложила бизнесу свои мощности, которые можно использовать в качестве новых производственных площадок, присоединилась к строительству терминалов на западных границах и пообещала помочь аграриям с логистикой удобрений и дизельного топлива.

"Все избыточные цеха и другая производственная инфраструктура были для нас обузой в мирное время, а сейчас дают нам возможность разместить сторонние производства. Если вы производитель и из-за войны лишились возможности работать, обращайтесь, мы подберем вам производственную площадку на базе наших мощностей", — сообщил в своем телеграм-канале глава правления УЗ Александр Камышин.

Кроме того, некоторые западные области предлагают региональные программы помощи бизнесу. Среди них Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская. Еще с советских времен в этих областях простаивают заброшенные производства, поэтому сегодня их активно реанимируют, чтобы они смогли принять своих новых обитателей.

Собственников локаций местные власти предупредили, что арендная плата для "бизнес-беженцев" должна быть символической или же первые месяцы ее может не быть вообще.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат Ярослав Железняк сообщил Delo.ua, что правительственная программа эвакуации бизнеса рассчитана на любое предприятие, которое находится в зоне риска и активных боевых действий. По его словам, участником может быть не только крупное производство, но маленькие бизнесы со штатом 10-20 человек.

"Глава налогового комитета Даниил Гетманцев, который лично заботится о реализации программы эвакуации предприятий, буквально сегодня сообщил, что получили уже более 700 заявок. Выстраивается очередь. В первую очередь помощь государства для вынужденного релокейта получают стратегически важные предприятия и предприятия, производящие товары первой необходимости — хлеб и другую еду, питьевую воду, одежду и др. для обеспечения нужд гражданского населения, военных и бойцов теробороны", — объясняет Железняк.

Все транспортные моменты, по его словам, на себя взяли государственные "Укрпочта" и "Укрзалізниця" на специальном транспорте по своим тарифам. Предприятие самостоятельно обеспечивает трансфер только в том случае, если хочет перевезти производство другим способом, а не тем транспортом, который предлагает государство.

По словам замглавы налогового комитета, все западные области одинаково активно вовлечены в процесс релокации предприятий. Все ОГА заинтересованы и эффективно работают, находят необходимые площади, потому что каждая область заинтересована в развитии бизнеса на ее территории. Поэтому часто у предприятий даже есть по несколько вариантов локаций в разных областях на выбор.

Как стать участником программы эвакуации бизнеса

Чтобы подать заявку на участие в программе релокации, всем желающим нужно заполнить форму по ссылке. По словам Ярослава Железняка, Минэкономики рассматривает любую заявку и с каждым предприятием, которое ее оставило, связывается представитель государства.

"В наших интересах помочь переехать как можно большему количеству бизнесов для поддержки и быстрого восстановления экономики после победы. Именно поэтому существует приоритизация предприятий, но не исключение. Чем больше ресурсов будет у государства, тем быстрее и больше предприятий мы сможем перевезти в безопасное место и дать возможность возобновить работу", — подчеркивает замглавы налогового комитета.

По его словам, для релокации сегодня правительство ищет дополнительные логистические ресурсы. Сейчас эту потребность закрывают только государственные компании. Но к инициативе присоединятся частные перевозчики, имеющие грузовой транспорт, и программа релокации сможет работать более эффективно.

"Такие перевозчики могут заполнить анкету, и их приобщат к работе. Это будет инвестиция перевозчиков сегодня в их большее количество заказов от бизнеса завтра", — сообщил Ярослав Железняк.

Кому подходит и не подходит госпрограмма по релокации бизнеса

Несмотря на заявления чиновников о том, что программа подходит любому бизнесу и государство поможет с переездом всем желающим, у украинских предпринимателей все равно остаются вопросы и сомнения.

Создатель текстильного концерна "Ярослав" Александр Барсук сообщил, что ему уже неоднократно предлагали вывезти предприятия в Западную Украину. Но реализовать это с высокотехнологичным бизнесом не только дорого, но и сложно.

"Они хоть понимают, как вывезти высокотехнологичное предприятие и что оно стоит без квалифицированных специалистов? Например, только перо-пуховая фабрика вывозилась 8 лет назад на 25 фурах и затем запускалась более года. И это не самое сложное оборудование. Вывезти швейные машинки? Не смешите, потому что они сегодня стоят копейки. Дорого стоят технологии, люди, деловые связи", — подчеркивает Барсук.

Отчасти с этим соглашается и советница ЮФ Asters Анжелика Левицкая. По ее словам, программа правительства подходит только тем предприятиям, которые имеют свой собственный замкнутый цикл производства и чьи производственные мощности предполагают возможность переезда, так как не связаны с определенным местом и природными ресурсами.

"Например, если предприятие добывает и перерабатывает полезные ископаемые, то эвакуация для такого предприятия не будет иметь смысл, ведь добыча полезных ископаемых связана с определенным месторождением (местом). В то же время если предприятие работает на давальческом сырье, то такая эвакуация будет возможна при условии построения новых логистических цепей, в том числе и сбыта", — объясняет Левицкая.

По ее словам, еще один важный момент, о котором нужно думать, — персонал. Если оборудование предприятия можно будет перевести, то что делать с персоналом, который в значительной степени эвакуировался самостоятельно? Стоит ли набирать новый персонал и снова обучать? На этот вопрос у бизнеса и чиновников ответа пока нет.

Также Левицкая подчеркивает, что сама процедура релокации законодательно пока не доработана. В настоящее время четко урегулирована только часть подачи заявки на эвакуацию/релокацию. Для бизнеса, еще размышляющего над возможностью релокации, следует подумать не только над вопросами, которые есть в заявке, но и обратить внимание на:

наличие и качество инженерных коммуникаций;

наличие подключения к электричеству;

состояние предлагаемого помещения;

количество и качество подъездных путей;

охрану территории;

новые логистические связи (поставка давальческого сырья, его хранение, реализация готовой продукции).

Также Левицкая советует изучить, в каких областях сегодня больше всего подходящих мест для эвакуации предприятий. По ее мнению, наиболее безопасно релоцироваться сегодня на Львовщину и Закарпатье.

"Цель, которую ставит правительство Украины, – дать возможность бизнесу работать для того, чтобы было пополнение бюджета. А работать можно в первую очередь там, где наиболее безопасно", — подытожила Анжелика Левицкая.