Треть украинского бизнеса полностью или временно остановилась, — министр финансов

Около 30% бизнеса полностью или временно приостановили работу в Украине.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе телемарафона 19 марта.

Наши предварительные расчеты по уплате налогов... свидетельствуют, что около 30% экономики либо не работает, либо временно не работает. Это подсчеты исходя из уплаты налога на доходы физлиц, ЕСВ. Треть экономики сейчас не функционирует", - добавил он.

Говоря о переформатировании работы таможни, исходя из военных условий, Марченко отметил, что дискуссии ведутся. Марченко напомнил, что премьер-министр Денис Шмигаль поставил задачу изменить подходы на таможне так, чтобы ее работа была максимально быстрой и прозрачной.

"Мы над этим активно работаем", – сказал Сергей Марченко.

Чиновник добавил, что основной канал покрытия потребностей госбюджета — внутренние и внешние заимствования, поскольку налоговые и таможенные поступления значительно снизились из-за полномасштабной войны России. При этом Украина обслуживает свой долг в полном объеме.

"Дефолт нам не угрожал и не угрожает. Во-первых, не такая большая, особенно в этом году, у нас долговая нагрузка. Во-вторых, мы тщательно обслуживаем наши долги. Такие слова мы не употребляем. А вот для наших агрессоров, мы надеемся, он скоро наступит", – отметил Сергей Марченко.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство финансов категорически отказывается от идеи о требовании списать или хотя бы реструктурировать долги Украины из-за дальнейшей невозможности в таком случае получения новых ссуд.