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Третина українського бізнесу повністю або тимчасово зупинилася, — міністр фінансів
Близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час телемарафону 19 березня.
“Наші попередні розрахунки зі сплати податків... свідчать, що близько 30% економіки або не працює, або тимчасово не працює. Це підрахунки, виходячи зі сплати податку на доходи фізосіб, ЄСВ. Третина економіки зараз не функціонує", - додав він.
Говорячи про переформатування роботи митниці, виходячи з військових умов, Марченко зазначив, що дискусії точаться. Марченко нагадав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання змінити підходи на митниці так, щоб її робота була максимально швидкою та прозорою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми над цим активно працюємо", – сказав Сергій Марченко.
Посадовець додав, що основний канал покриття потреб держбюджету — внутрішні та зовнішні запозичення, оскільки податкові та митні надходження значно знизилися через повномасштабну війну Росії. При цьому Україна обслуговує свій обов'язок у повному обсязі.
"Дефолт нам не загрожував і не загрожує. По-перше, не таке велике, особливо цього року, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Такі слова ми не вживаємо. А ось для наших агресорів, ми сподіваємося, він незабаром настане", – зазначив Сергій Марченко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів категорично відмовляється від ідеї про вимогу списати або хоча б реструктурувати борги України через подальшу неможливість у такому разі отримання нових позик.