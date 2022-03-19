Третина українського бізнесу повністю або тимчасово зупинилася, — міністр фінансів

Близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час телемарафону 19 березня.

“Наші попередні розрахунки зі сплати податків... свідчать, що близько 30% економіки або не працює, або тимчасово не працює. Це підрахунки, виходячи зі сплати податку на доходи фізосіб, ЄСВ. Третина економіки зараз не функціонує", - додав він.

Говорячи про переформатування роботи митниці, виходячи з військових умов, Марченко зазначив, що дискусії точаться. Марченко нагадав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання змінити підходи на митниці так, щоб її робота була максимально швидкою та прозорою.

"Ми над цим активно працюємо", – сказав Сергій Марченко.

Посадовець додав, що основний канал покриття потреб держбюджету — внутрішні та зовнішні запозичення, оскільки податкові та митні надходження значно знизилися через повномасштабну війну Росії. При цьому Україна обслуговує свій обов'язок у повному обсязі.

"Дефолт нам не загрожував і не загрожує. По-перше, не таке велике, особливо цього року, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Такі слова ми не вживаємо. А ось для наших агресорів, ми сподіваємося, він незабаром настане", – зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів категорично відмовляється від ідеї про вимогу списати або хоча б реструктурувати борги України через подальшу неможливість у такому разі отримання нових позик.