На аукцион выставлен имущественный комплекс "Укрэнергокомплекта": что получит покупатель

Фонд государственного имущества Украины выставил на онлайн-аукцион единый имущественный комплекс государственного предприятия по комплектной поставке оборудования "Укрэнергокомплект". Стартовая цена объекта составляет более 23,4 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Что продают

Предприятие зарегистрировано по адресу: Киев, ул. Дорогожицкая, 11/8. В то же время недвижимость, которая входит в состав единого имущественного комплекса, расположена в Одессе по ул. Большой Арнаутской, 15

Покупатель получит два нежилых помещения: на пятом этаже площадью 533,5 м2 и на одиннадцатом этаже площадью 541,4 м2.

Общая площадь недвижимости составляет 1074,9 м². Помещение можно использовать для размещения офисов, представительств компании или другой коммерческой деятельности.

Условия аукциона

Стартовая цена единого имущественного комплекса - 23 407 000 грн. Трехраундовый английский а укцион состоится 20 ноября 2026 года в электронной системе "Prozorro.Продажи" в 11:35. Размер минимального шага повышения цены составит 234 070 грн.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию 94,4431% акций АО "Научно-исследовательский институт электромеханических приборов" в Киеве.