ФГИ объявил повторный аукцион по продаже 93% "Торгового дома Евротрубпласт"

Фонд государственного имущества Украины объявил повторный приватизационный аукцион по продаже государственной доли 93% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом Евротрубпласт".

На повторные торги выставлен пакет акций в размере 93% уставного капитала предприятия, включая отдельное имущество, расположенное по адресу: Ивано-Франковская обл., город Калуш, улица Промышленная, 7.

Предприятие "Торговый дом Евротрубпласт" специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства, в частности, полиэтиленовыми трубами и фитингами.

Общий размер уставного капитала общества составляет 58,33 млн грн, а среднесписочная численность работников по состоянию на 30 сентября 2025 года - 9 человек.

Покупатель государственной доли обязан в течение шести месяцев после перехода права собственности обеспечить погашение задолженностей предприятия, а также не допустить увольнения работников по инициативе нового собственника.

Аукцион состоится 23 декабря 2025 г. в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Предыдущий аукцион

23 декабря Фонд государственного имущества Украины провел приватизационный аукцион, на котором будет продана государственная доля размером 93% уставного капитала ООО "Торговый дом "Евротрубпласт", находящегося в г. Калуш Ивано-Франковской области.

Размер уставного капитала компании составляет 58,33 млн грн, а предложенная к продаже доля оценивается в 93%. Объект, выставляемый на аукцион, включает 10 транспортных средств, выпущенных в период с 2007 по 2018 годы.

По состоянию на 30 сентября 2025 просроченная кредиторская задолженность составила 47,86 млн грн. При этом задолженности по заработной плате и бюджету не было, а вся сумма приходилась на другую кредиторскую задолженность.

Производящий "Евротрубпласт"

ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" является ведущим украинским производителем полимерных труб для водоснабжения, газоснабжения и канализации. Компания выступает как управляющая для Рубежанского и Калушского трубных заводов, занимаясь продажей, проектным сопровождением и управлением производствами, а также предлагая широкий ассортимент труб и фитингов.

Основной вид деятельности предприятия – оптовая торговля машинами и оборудованием, а также производство полиэтиленовых труб и фитингов.

Производственные мощности:

Рубежанский трубный завод (РТО) производит трубы для водо- и газоснабжения, гофрированные трубы (корсис), спиральные трубы (спирокор) и фитинги.

Калушский трубный завод (КаТЗ) производит трубы для водо-, газо- и теплоснабжения, горячего водоснабжения и канализации (корсис), спиральные трубы (спирокор), а также фитинги.

Ассортимент продукции включает полиэтиленовые трубы одно- и многослойные, гофрированные (корсис), спиральные (спирокор) трубы, фитинги и сварочное оборудование.

Компания имеет филиалы в разных регионах Украины, включая Киев, Ровно, Одесса, Полтаву, Сумы, Винницу и другие города.