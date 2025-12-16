Государственный пакет "Евротрубпласт" выставлен на продажу свыше 54 млн грн: что известно об аукционе

Фонд госимущества объявил приватизационный аукцион по продаже 93% уставного капитала "Евротрубпласт" в Калуше. Аукцион состоится 23 декабря, стартовая цена – 54,3 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует информация на сайте Фонда госимущества.

Об аукционе

23 декабря Фонд государственного имущества Украины проведет приватизационный аукцион, на котором будет продана государственная доля размером 93% уставного капитала ООО "Торговый дом "Евротрубпласт", находящегося в г. Калуш Ивано-Франковской области.

Размер уставного капитала компании составляет 58,33 млн грн, а предложенная к продаже доля оценивается в 93%. Объект, выставляемый на аукцион, включает 10 транспортных средств, выпущенных в период с 2007 по 2018 годы.

Стартовая цена продажи доли – 54,3 млн грн.

По состоянию на 30 сентября 2025 просроченная кредиторская задолженность составила 47,86 млн грн. При этом задолженности по заработной плате и бюджету не было, а вся сумма приходилась на другую кредиторскую задолженность.

У компании отсутствуют объекты недвижимого имущества и земельные участки, а по состоянию на 31 октября 2025 года имущество не находится в аренде. Выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду не производятся, экологические платежи не начисляются и не уплачиваются.

Согласно условиям приватизации, покупатель государственной доли в размере 93% обязан в течение шести месяцев с даты перехода права собственности:

погасить задолженность общества по заработной плате и перед бюджетом, которая сформируется к моменту перехода права собственности;

обеспечить недопущение увольнения работников по инициативе покупателя или уполномоченного им органа, кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством.

Эти условия призваны гарантировать стабильность деятельности компании и защиту прав работников после смены собственника.

Участие в аукционе могут принять все заинтересованные инвесторы, зарегистрировавшись до 22 декабря 2025 года. Аукцион пройдет 23 декабря.

О компании

ООО "Торговый дом "Евротрубпласт" является ведущим украинским производителем полимерных труб для водоснабжения, газоснабжения и канализации. Компания выступает как управляющая для Рубежанского и Калушского трубных заводов, занимаясь продажей, проектным сопровождением и управлением производствами, а также предлагая широкий ассортимент труб и фитингов.

Основной вид деятельности предприятия – оптовая торговля машинами и оборудованием, а также производство полиэтиленовых труб и фитингов.

Производственные мощности:

Рубежанский трубный завод (РТО) производит трубы для водо- и газоснабжения, гофрированные трубы (корсис), спиральные трубы (спирокор) и фитинги.

Калушский трубный завод (КаТЗ) производит трубы для водо-, газо- и теплоснабжения, горячего водоснабжения и канализации (корсис), спиральные трубы (спирокор), а также фитинги.

Ассортимент продукции включает полиэтиленовые трубы одно- и многослойные, гофрированные (корсис), спиральные (спирокор) трубы, фитинги и сварочное оборудование.

Компания имеет филиалы в разных регионах Украины, включая Киев, Ровно, Одесса, Полтаву, Сумы, Винницу и другие города.