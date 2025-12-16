Державний пакет "Євротрубпласт" виставлено на продаж за понад 54 млн грн: що відомо про аукціон

Фонд держмайна оголосив приватизаційний аукціон із продажу 93% статутного капіталу “Євротрубпласт” у Калуші. Аукціон відбудеться 23 грудня, стартова ціна - 54,3 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчить інформація на сайті Фонду держмайна.

Про аукціон

23 грудня Фонд державного майна України проведе приватизаційний аукціон, на якому буде продано державну частку розміром 93% статутного капіталу ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт", що знаходиться в м. Калуш Івано-Франківської області.

Розмір статутного капіталу компанії становить 58,33 млн грн, а запропонована до продажу частка оцінюється в 93%. Об’єкт, що виставляється на аукціон, включає 10 транспортних засобів, що були випущені в період з 2007 по 2018 роки.

Стартова ціна продажу частки - 54,3 млн грн.

Станом на 30 вересня 2025 року прострочена кредиторська заборгованість становила 47,86 млн грн. При цьому заборгованості по заробітній платі та перед бюджетом не було, а вся сума припадала на іншу кредиторську заборгованість.

У компанії відсутні об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, а станом на 31 жовтня 2025 року майно не перебуває в оренді. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище не здійснюються, екологічні платежі не нараховуються та не сплачуються.

Згідно з умовами приватизації, покупець державної частки в розмірі 93% зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності:

погасити заборгованість товариства із заробітної плати та перед бюджетом, яка сформується на момент переходу права власності;

забезпечити недопущення звільнення працівників за ініціативою покупця або уповноваженого ним органу, окрім випадків, передбачених трудовим законодавством.

Ці умови покликані гарантувати стабільність діяльності компанії та захист прав працівників після зміни власника.

Участь у аукціоні можуть взяти всі зацікавлені інвестори, зареєструвавшись до 22 грудня 2025 року. Аукціон відбудеться 23 грудня.

Про компанію

ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" є провідним українським виробником полімерних труб для водопостачання, газопостачання та каналізації. Компанія виступає як керуюча для Рубіжанського та Калуського трубних заводів, займаючись продажем, проектним супроводом та управлінням виробництвами, а також пропонуючи широкий асортимент труб і фітингів.

Основний вид діяльності підприємства — оптова торгівля машинами та обладнанням, а також виробництво поліетиленових труб і фітингів.

Виробничі потужності:

Рубіжанський трубний завод (РТЗ) виробляє труби для водо- та газопостачання, гофровані труби (корсис), спіральновиті труби (спирокор) та фітинги.

Калуський трубний завод (КаТЗ) виготовляє труби для водо-, газо- та теплопостачання, гарячого водопостачання та каналізації (корсис), спіральновиті труби (спирокор), а також фітинги.

Асортимент продукції включає поліетиленові труби одно - та багатошарові, гофровані (корсис), спіральновиті (спирокор) труби, фітинги та зварювальне обладнання.

Компанія має філіали в різних регіонах України, серед яких Київ, Рівне, Одеса, Полтава, Суми, Вінниця та інші міста.