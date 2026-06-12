Нові квоти ЄС можуть вбити сталеливарну промисловість України – гендиректор "Метінвесту"

Нова система тарифних квот Європейського Союзу на імпорт сталі, що набуде чинності з 1 липня, може зруйнувати українську промисловість і завдати серйозного удару по бюджету країни, яка продовжує оборонятися від РФ.

Як пише Delo.ua, таку думку в інтерв'ю британському виданню The Guardian висловив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

За його словами, нові обмеження можуть "вбити українську сталеливарну промисловість".

Видання зазначає, що ЄС запровадив обмежувальні заходи через тривалий глобальний надлишок сталі, спричинений Китаєм, однак для України економічна загроза з боку її військового союзника посилюється війною.

Риженков заявив, що запроваджені Євросоюзом заходи не враховують специфіку роботи української металургії в умовах війни, і назвав такий підхід "несправедливим".

"На нашу думку, це несправедливий підхід. Україна не становить значної загрози для сталеливарної промисловості ЄС. Ми просто недостатньо великі (йдеться про поставки – ред.). Знищувати одну з небагатьох працюючих галузей не виглядає мудрим рішенням. Ми не бачимо жодних поблажок щодо України", – сказав він.

Нові правила ЄС передбачають скорочення обсягів сталі, яка може імпортуватися без сплати мита, а також підвищення ставки мита до 50% для поставок понад встановлені квоти.

Видання пише, що, за словами українських сталеливарів, "квоти також зашкодять воєнним зусиллям, позбавивши уряд податкових надходжень, еквівалентних сотням мільйонів фунтів стерлінгів". Адже "Метінвест" вважається найбільшим платником податків приватного сектору в країні.

Додатковим викликом для українських виробників стане впровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання CBAM, "який має карати виробників сталі, що використовують більш "брудну" доменну технологію".

Риженков зазначив, що станом на сьогодні "Метінвест" не може інвестувати "мільярди євро", необхідні для модернізації двох заводів і переходу на чистіші електродугові печі через війну, хоча до повномасштабного вторгнення такі плани існували.

Два металургійні заводи групи поблизу Запоріжжя та Кам’янського – "Запоріжсталь" та "Каметсталь" – працюють приблизно на три чверті та дві третини своєї потужності відповідно.

Видання додає, що "Метінвест" регулярно стикається з пошкодженнями залізниці, якою транспортується продукція, а також із нестабільним електропостачанням після багаторічних атак Росії на українську енергосистему. Для швидшого відновлення роботи після блекаутів компанія встановила власні генератори.

Після початку повномасштабної війни "Метінвест" втратив низку ключових активів. Зокрема, був зруйнований металургійний комбінат у Маріуполі, а також втрачено доступ до коксівного вугільного підприємства в Покровську, яке опинилося в зоні активних бойових дій.

Раніше керівник офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз заявив, що запровадження нових європейських квот впливає на українську промисловість більше, ніж війна.