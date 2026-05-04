"Метінвест" Ахметова у першому кварталі сплатив до бюджету України 4,3 млрд грн податків: де найбільші відрахування

Група "Метінвест" Ріната Ахметова з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у I кварталі 2026 року сплатила 4,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Найбільшу частку відрахувань становили:

плата за користування надрами – 1,2 млрд грн;

єдиний соціальний внесок – 823 млн грн;

податок на доходи фізичних осіб – 727 млн грн.

Також, як зазначають у пресслужбі, підприємства групи перерахували 351 млн грн податку на прибуток, 331 млн грн ПДВ, 328 млн грн плати за землю та 207 млн грн військового збору. Обсяг екологічного податку зріс на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 190 млн грн.

"Сьогодні податки – це реальна допомога армії, медицині й людям. Ми й надалі працюватимемо, щоб підтримувати країну", – зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Як повідомляло Delo.ua, за підсумками 2025 року до бюджетів усіх рівнів "Метінвест" сплатив 18,7 млрд грн.

Загалом від початку повномасштабної війни, разом із результатами I кварталу 2026 року, обсяг податкових відрахувань групи сягнув майже 78 млрд грн.