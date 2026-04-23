"Метінвест" повністю погасив облігації 2026 року

Група “Метінвест” повністю та вчасно погасила облігації 2026 року, здійснивши виплати за рахунок власного грошового потоку. Загалом компанія вже виплатила понад $1 млрд за трьома випусками облігацій.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Як "Метінвест" розрахувався з інвесторами під час війни

 Виплати здійснила материнська компанія Metinvest B.V.

У компанії зазначили, що погашення стало важливим етапом для бізнесу в умовах повномасштабної війни. Розрахунок із інвесторами проведено за рахунок власного грошового потоку, зокрема завдяки оптимізації оборотного капіталу.

Загалом "Метінвест" уже повністю погасив три випуски облігацій, а сукупний обсяг виплат за ними перевищив $1 млрд.

У групі також повідомили, що в разі покращення ринкової кон’юнктури розглядатимуть можливість залучення фінансування на ринках боргового капіталу відповідно до поточних потреб.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков наголосив, що це погашення свідчить про послідовне виконання компанією своїх зобов’язань і дисциплінований підхід до фінансового управління.

Нагадаємо, "Метінвест" Ріната Ахметова з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2025 році сплатила 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Автор:
Ольга Опенько