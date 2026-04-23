"Метинвест" полностью погасил облигации в 2026 году

Группа Метинвест полностью и вовремя погасила облигации 2026 года, произведя выплаты за счет собственного денежного потока. В общей сложности компания уже выплатила более $1 млрд по трем выпускам облигаций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Как "Метинвест" рассчитался с инвесторами во время войны

Выплаты осуществила материнская компания Metinvest BV

В компании отметили, что погашение стало важнейшим этапом для бизнеса в условиях полномасштабной войны. Расчет с инвесторами произведен за счет собственного денежного потока, в частности, благодаря оптимизации оборотного капитала.

В общей сложности "Метинвест" уже полностью погасил три выпуска облигаций, а совокупный объем выплат по ним превысил $1 млрд.

В группе также сообщили, что в случае улучшения рыночной конъюнктуры будет рассматриваться возможность привлечения финансирования на рынках долгового капитала в соответствии с текущими потребностями.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков подчеркнул, что это погашение свидетельствует о последовательном выполнении компанией своих обязательств и дисциплинированном подходе к финансовому управлению.

Напомним, "Метинвест" Рината Ахметова с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2025 году уплатила 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.