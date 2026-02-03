"Метинвест" Ахметова уплатил в бюджет Украины почти 19 млрд грн в 2025 году

Группа "Метинвест" Рината Ахметова с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2025 году уплатила 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы группы.

Основным источником налоговых вычетов стала плата за пользование недрами – 4,6 млрд грн. Значительные суммы также пришлись на единый социальный взнос (3,5 млрд грн) и налог на доходы физических лиц (3,2 млрд грн).

За год украинские активы "Метинвеста" перечислили 1,9 млрд грн налога на прибыль и 690 млн грн экологического налога. Объем уплаченного НДС за год вырос на 18%, почти до 2 млрд грн, плата за землю – на 10%, до 1,4 млрд грн, в то время как военный сбор увеличился почти втрое – до 916 млн грн.

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что война и глобальные вызовы изменили бизнес-реальность и заставили работать по-новому, однако роль металлургии остается стратегической

"Она (металлургия – ред.) продолжает держать экономику, обеспечивает валютную выручку и наполняет бюджет. Как крупнейшая компания отрасли, "Метинвест" продолжает работать, поддерживать регионы и помогать армии. И мы не остановимся – потому что верим в Украину и работаем ради ее будущего", – подчеркнул он.

Напомним, в 2024 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов. В целом, за почти четыре года полномасштабного вторжения группа поддержала экономику страны на сумму около 74 млрд грн.

Общая помощь "Метинвеста" Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 9,3 млрд грн, из них 4,9 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Кроме того, "Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Также компания названа лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.