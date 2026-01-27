Запланована подія 2

Новости
Программы "Метинвеста" Ахметова по реинтеграции ветеранов и развитию талантов названы одними из лучших в мире

International Brilliance Awards – один из самых авторитетных профессиональных знаков отличия
International Brilliance Awards – один из самых авторитетных профессиональных знаков отличия / "Метинвест"

Группа "Метинвест" получила сразу два знака престижной международной премии International Brilliance Awards в Лондоне. Наивысшую награду – Brilliance Award в номинации "Корпоративное благосостояние" – компания получила за экосистему реинтеграции ветеранов войны в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба группы.

Проект направлен на комплексную поддержку демобилизованных сотрудников и основывается на принципах системности, ответственности и внутренней справедливости.

Он включает пять ключевых направлений:

  • психологическую и физическую реабилитацию;
  • социальную поддержку;
  • профессиональную адаптацию и переобучение;
  • подготовку руководителей команд к возвращению ветеранов в коллективы;
  • помощь мобилизованным работникам и членам их семей.

За время полномасштабной войны к Силам обороны Украины присоединились около 11 тыс. сотрудников "Метинвеста", почти 1 тыс. из них уже вернулись к работе, а за последние месяцы к компании присоединились более 100 демобилизованных защитников.

Второе отличие – Silver Award в номинации "Привлечение и содержание" – получила комплексная программа развития талантов на зарубежных предприятиях "Метинвеста". Она ориентирована на формирование кадрового резерва, развитие лидерского потенциала и усиление международного сотрудничества через обучение, менторство и обмен экспертизой.

По данным компании, после запуска программы текучесть кадров снизилась на 2,2%, в том числе среди менеджеров среднего звена и высокопотенциальных специалистов. Кроме того, 20% участников были вовлечены в стратегические проекты на уровне группы, а 10% получили повышение.

"Получить международное признание на такой престижной платформе – это подтверждение того, что человекоцентричность для нас не декларация, а ежедневная практика", – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

International Brilliance Awards вручается с 2014 года. Награда объединяет компании, стартапы и некоммерческие организации со всего мира, а проекты оценивает независимое международное жюри с фокусом на реальный социальный эффект, постоянство решений и ответственность бизнеса перед обществом.

Напомним, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года он вложил более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена на подготовку нового поколения специалистов, участвующих в восстановлении украинской промышленности после войны.