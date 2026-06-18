Львов возьмет кредиты на 1,8 млрд грн для ремонта дорог, больниц и теплосетей

Львовский городской совет одобрил привлечение трех кредитов на общую сумму более 1,778 млрд. грн. Заемные средства будут направлены на реализацию 39 инфраструктурных проектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Запад.инфо.

Львов привлекает рекордные кредиты

В частности, речь идет о реконструкции улиц, школ и медицинских учреждений, а также модернизации изношенных тепловых сетей и водопроводов.

Для финансирования этих работ город намерен привлечь ссуды в трех государственных банках. Наибольший кредит предоставит "Укргазбанк" – более 612 млн грн. Еще около 584 млн грн Львов планирует получить от "Укрэксимбанка", а более 582 млн грн – от "Ощадбанка".

Все кредиты будут оформлены на пять лет с возможностью досрочного погашения. Процентная ставка будет переменной и будет просматриваться ежеквартально. В зависимости от рыночных условий она составит от 16,69% до 22% годовых.

На что пойдут деньги?

Привлеченные кредитные средства город направит на реализацию 39 инфраструктурных проектов. Среди ключевых – модернизация системы теплоснабжения с заменой изношенных тепловых сетей, реконструкция улиц Железнодорожной и Клеверной, обновление магистральных водопроводов и моста в Рясном.

Также финансирование предусмотрено для строительства внешних электросетей для муниципальных индустриальных парков, продолжения строительства биогазовой станции и установки когенерационных установок.

Часть средств будет направлена на развитие образовательной и медицинской инфраструктуры. В частности, во Львове планируется отремонтировать стадион школы №98, обустроить мультифункциональную спортивную площадку возле школы №86, закупить современное медицинское оборудование для городских больниц, а также создать Центр диабетической стопы на базе Первой больницы Святого Пантелеймона.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что возобновление работы Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого во время военного положения зависит прежде всего от гарантий безопасности для пассажиров, авиакомпаний и международных перевозчиков.