Долгосрочные кредиты бизнеса выросли на 45,3%: готовы ли банки финансировать инвестиции аграриев

Сельское хозяйство остается одним из ключевых реципиентов банковских кредитов в Украине. При этом банки все активнее финансируют инвестиционные проекты: за первый квартал 2026 года объем долгосрочных займов бизнеса вырос на 45,3% в годовом исчислении.

Об этом сообщили Delo.ua в пресс-службе Национального банка Украины.

Состояние кредитования аграриев в 2026 году

Агросектор является одним из ключевых реципиентов банковских кредитов.

По состоянию на 1 мая 2026 г. крупнейшими получателями банковских кредитов по объему задолженности оставались предприятия оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности и энергетики, отметили в Нацбанке.

В общем, структура кредитного портфеля по отраслям экономики обусловлена соответствующей структурой экономики. Так, наибольшие реципиенты ссуд – отрасли торговли и сельского хозяйства – вместе формируют около пятой части ВВП.

Регулятор отмечает, что агросектор имеет выраженную сезонность: обычно предприятия сельского хозяйства сокращают кредитный портфель в конце года и наращивают его перед началом весенне-полевых работ.

Подобная динамика наблюдается также в торговле, поскольку значительную часть кредитов в этом секторе получают компании, объединяющие торговую деятельность с аграрным или пищевым производством. Это связано с тем, что такие предприятия юридически классифицируются как торговые, хотя, фактически, являются частью производственно-сбытовых цепей, поясняют в Нацбанке.

Банки не только готовы, но и с прошлого года наращивают кредитование инвестиционных проектов в разных отраслях.

"За I квартал 2026 года объемы кредитов со сроком погашения свыше трех лет увеличились на 45,3% в годовом измерении, что выше темпов роста краткосрочных ссуд до одного года (32,9% г/г) и среднесрочных со сроком от одного до трех лет (17,9% г/р)", - информирует НБУ.

Программа "5-7-9" для агросектора: почему НБУ призывает сузить господдержку

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2025 году претерпела существенные изменения с целью фокусировки государственной поддержки на прифронтовые регионы.

В то же время, задолженность по компенсации банкам процентов по программе сохраняется, поэтому нужна дальнейшая ее оптимизация, которая является одной из приоритетных задач обновленного Национального учреждения развития, отмечает регулятор.

Национальный банк системно предлагает дополнительно сузить фокус государственной поддержки на нуждающихся предприятиях. В частности, речь идет об исключении не критических направлений и сужении финансирования оборотных средств на других территориях, чем территории устойчивости, а также установлении дополнительных критериев участия клиентов в программе.

Каждый пятый бизнес-кредит в Украине поддержан гарантиями

Кредитные гарантии являются одним из ключевых инструментов для отдельных категорий клиентов, для которых требования к обеспечению могут являться барьером для доступа к финансированию, отмечает Нацбанк.

Банки все больше используют такие гарантии, ведь они позволяют распределить риски дефолта и снизить потребность в традиционном залоге.

"Сегодня гарантиями частично обеспечена уже пятая часть чистого портфеля бизнес-кредитов. Начиная с конца 2024 года этот инструмент активно распространяется благодаря пакету гарантий Ukraine Facility", - информирует регулятор.

Программа предусматривает предоставление гарантий по кредитам на сумму 7,8 млрд евро и еще 1,7 млрд евро в формате смешанного финансирования, соединенного с грантами – и все это в ближайшие два года. Кроме гарантий международных учреждений, есть гарантии правительства.

Со 2 июня в Государственном аграрном реестре (ГАР) начался прием заявок на получение беспроцентных кредитов для фермерских хозяйств. В рамках программы аграрии могут привлечь до 1 млн. грн. сроком до пяти лет.