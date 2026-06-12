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Доля продовольственного экспорта достигла 64%: хватает ли этого для поддержки гривны

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Роль агроэкспорта в экономике Украины выросла во время войны/Gemini

Доля продовольственных товаров в украинском экспорте выросла до 64% за пять месяцев 2026 года. Несмотря на это, агроэкспорт не единственный фактор внешней устойчивости страны, а стабильность валютного рынка обеспечивается также международной помощью и значительными золотовалютными резервами.

Об этом сообщили Delo.ua в пресс-службе Национального банка Украины.

Агроэкспорт растет в структуре экспорта, но не определяет платежный баланс самостоятельно

Аграрный экспорт традиционно является стратегически важным для украинской экономики, а в условиях полномасштабного вторжения из-за масштабных разрушений производственных мощностей его роль в экспорте существенно возросла, отметили в Нацбанке.

"Да доля продовольственных товаров в экспорте увеличилась почти в полтора раза - с 43,5% в 2021 году до 59% в 2025 году и 64% за пять месяцев 2026 года", - сообщили в НБУ.

В то же время говорить о критической зависимости платежного баланса от агроэкспорта не совсем корректно, поскольку во время полномасштабного вторжения структура валютных поступлений претерпела значительные изменения.

Роль международной помощи и нетоварных поступлений в платежном балансе

В частности, фундаментальное значение приобрели поступления международной финансовой помощи, позволяющие поддерживать высокий уровень международных резервов и компенсировать потери экспортного потенциала в результате войны, пояснили в Нацбанке.

Кроме того, стабильными источниками поступления валюты остаются экспорт ИТ-услуг и денежные переводы.

Агросектор характеризуется высокой уязвимостью к различным шокам:

  • неблагоприятные погодные условия;
  • снижение мировых цен;
  • логистические проблемы;
  • разные торговые ограничения со стороны стран ОТП.

Однако НБУ постоянно мониторит подобные риски и закладывает их в свои макроэкономические прогнозы. Текущий уровень валовых международных резервов высок, что позволяет нивелировать временные колебания поступлений экспортной выручки и обеспечивать внешнюю устойчивость Украины.

Агропродукция продолжает оставаться основой украинского экспорта. В 2025 году аграрии продали товаров на сумму 22,6 млрд. долларов. ЕС остается нашим главным партнером, но его доминирование постепенно тает, география продаж постепенно диверсифицируется.

Напомним, прямые убытки украинского сельского хозяйства в результате полномасштабной войны уже достигли около 11 млрд долларов. В то же время фактические потери отрасли значительно больше из-за недополученных доходов и других косвенных последствий войны.

Автор:
Анна Мурашко