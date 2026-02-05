Агроэкспорт Украины в прошлом году превысил $22 млрд: кто покупает больше всего

Агропродукция продолжает оставаться основой украинского экспорта. В 2025 году аграрии продали товаров на сумму 22,6 млрд долларов. ЕС остается нашим главным партнером, но его доминирование постепенно тает, география продаж постепенно диверсифицируется.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, если раньше более половины продукции уходило в ЕС, то сейчас эта доля составляет 47,5%. Главная причина – возвращение квот на торговлю с Евросоюзом в июне 2025 года. Это ограничение будет действовать и в течение 2026 года. Как результат, валютная выручка от экспорта в ЕС сократилась на 2,1 млрд. долларов.

Кто покупает больше всего?

По данным ведомства, в 2025 году агроэкспорт Украины был распределен следующим образом:

10,7 млрд долларов – ЕС;



4,4 млрд долларов – Ближний Восток;

2,8 млрд долларов – страны Африки;

1,7 млрд долларов – Юго-Восточная Азия.

Крупнейшими отдельными рынками сбыта остаются Египет, Нидерланды, Италия, Испания, Польша и Турция.

Новые горизонты

Украина успешно переориентируется на рынки Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Среди ключевых направлений – Индия, Китай, Южная Корея, Индонезия, Бангладеш и Вьетнам, а также страны субсахарской Африки и Центральной Азии. Эти рынки имеют свои особенности: требования к продукции там часто более мягкие, чем в Евросоюзе, однако цены могут существенно колебаться.

Напомним, по итогам января 2026 года объемы поставок продукции АПК на внешние рынки составили 5,0 млн тонн. По сравнению с декабрем наблюдается минимальное снижение экспорта – на 0,8%.