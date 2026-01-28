Новые горизонты для агробизнеса: Китай впервые стал лидером импорта украинского рапсового шрота

По итогам июля-декабря 2025/26 маркетингового года (МР) экспорт рапсового шрота из Украины вырос по сравнению с аналогичным показателем предыдущего сезона на 70% до 340 тыс. т. Это стало вторым наибольшим объемом экспорта для первой половины сезона за всю историю после 2023/24 МГ, когда в 4 тыс. т. шрота.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Как отмечают аналитики, росту темпов экспорта способствовало наращивание переработки рапса в первой половине сезона до 800 тыс. т. Это стало следствием введения экспортной пошлины на рапс в размере 10% и улучшения маржи переработки.

Сложности на рынке

В то же время, сбыт рапсового шрота традиционно остается усложненным и тормозится из-за низкого внутреннего потребления, поэтому для предотвращения накопления запасов компании нередко делают ценовые скидки на него. К тому же импортный спрос со стороны ближайшего крупнейшего потребителя — ЕС — в текущем сезоне тоже слишком низкий из-за значительного собственного урожая рапса и активного импорта дешевой канадской канолы.

В первой половине 2025/26 МГ Украина сократила экспорт рапсового шрота в ЕС по сравнению с предыдущим сезоном со 171 до 71 тыс т, в то время как Канада увеличила его до 436 тыс т, хотя в прошлом году почти не поставляла шрот в ЕС.

Китай – новый лидер импорта

Как следствие, украинские компании переориентировались на другие рынки, в частности китайский, испытывающий определенный дефицит рапсового шрота, поскольку так и не смог в полной мере компенсировать отказ от канадского продукта.

"Экспорт из Украины в Китай рекордных 155 тыс. т шрота вывел Китай на первое место среди импортеров украинского рапсового шрота", - отметили специалисты биржи.

Следует отметить, что пока основной объем китайского импорта рапсового шрота формирует российский и индийский продукт, а также шрот из ОАЭ. Однако позиции Украины на этом рынке сейчас достаточно весомы. Улучшение торговых отношений между Китаем и Канадой и взаимное снижение импортных пошлин может сделать китайский рынок непривлекательным для сбыта украинского продукта в ближайшее время.

Напомним, Кабинет Министров Украины 3 декабря 2025 принял постановление, устанавливающее новый механизм мониторинга экспорта сои и рапса.