Запланована подія 2

Нові горизонти для агробізнесу: Китай вперше став лідером імпорту українського ріпакового шроту

чоловік, ріпаковий шрот
Україна активно експортує ріпаковий шрот до Китаю. / Freepik

За підсумками липня-грудня 2025/26 маркетингового року (МР) експорт ріпакового шроту з України виріс порівняно з аналогічним показником попереднього сезону на 70% до 340 тис. т. Це стало другим найбільшим обсягом експорту для першої половини сезону за всю історію після 2023/24 МР, коли у липні – грудні було відвантажено 374 тис. т шроту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Як зазначають аналітики, зростанню темпів експорту сприяло нарощування переробки ріпаку у першій половині сезону до майже 800 тис. т. Це стало наслідком запровадження експортного мита на ріпак у розмірі 10% та покращення маржі переробки.

Складнощі на ринку

Водночас, збут ріпакового шроту традиційно лишається ускладненим та гальмується через низьке внутрішнє споживання, тому для запобігання накопиченню запасів компанії нерідко роблять цінові знижки на нього. До того ж, імпортний попит з боку найближчого найбільшого споживача — ЄС — у поточному сезоні теж надто низький через значний власний урожай ріпаку та активний імпорт дешевої канадської каноли.

У першій половині 2025/26 МР Україна скоротила експорт ріпакового шроту до ЄС порівняно з попереднім сезоном з 171 до 71 тис т, тоді як Канада збільшила його до 436 тис т, хоча торік майже не поставляла шрот до ЄС.

Китай — новий лідер імпорту

Як наслідок, українські компанії переорієнтувалися на інші ринки, зокрема, китайський, який відчуває певний дефіцит ріпакового шроту, оскільки так і не зміг повною мірою компенсувати відмову від канадського продукту.

"Експорт з України до Китаю рекордних 155 тис. т шроту вивів Китай на перше місце серед імпортерів українського ріпакового шроту", — зазначили фахівці біржі.

Варто зауважити, що поки що основний обсяг китайського імпорту ріпакового шроту формує російський та індійський продукт, а також шрот з ОАЕ. Однак позиції України на цьому ринку зараз є досить вагомими. Покращення торговельних відносин між Китаєм та Канадою і взаємне зниження імпортних мит може зробити китайський ринок непривабливим для збуту українського продукту вже найближчим часом.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 3 грудня 2025 року ухвалив постанову, що встановлює новий механізм моніторингу експорту сої та ріпаку.

Автор:
Тетяна Ковальчук