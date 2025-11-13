Запланована подія 2

Ринок ріпаку в Україні під тиском: збільшення посівів у ЄС вплине на ціни

ріпак
Ціни на ріпак в Україні під тиском / Freepik

Ціни на ріпак в Україні залишаються під тиском через низький імпортний попит з боку Європейського Союзу, а збільшення площ сівби в ЄС може додатково знизити ціни у другій половині сезону 2025/26.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа України.

Прогноз цін на ріпак в Україні

Високий врожай ріпаку в ЄС у поточному сезоні, який оцінюється в 19–20 млн тонн, продовжує стримувати імпортний попит на українську продукцію. За перші чотири місяці сезону 2025/26 спостерігалося різке зниження обсягів закупівель.

Сприятливі умови для посіву дозволили європейським фермерам збільшити площі під озимим ріпаком, що підвищує прогнози виробництва на наступний сезон.

Це може створити додатковий тиск на ціни українського ріпаку у другій половині маркетингового року, зважаючи на зростання пропозиції у ЄС і збереження помірного попиту.

За даними Єврокомісії, Євросоюз за 4 місяці цього сезону різко скоротив імпорт ріпаку та каноли порівняно з аналогічним періодом 2024/25 МР на 47% до 1,26 млн т, головним чином через різке зменшення поставок олійної з України та Австралії, яке компенсувалося збільшенням поставок з Молдови. Також очікується збільшення поставок дешевої каноли з Канади, яка вже законтрактована та почне надходити у грудні – січні, а також пропозиції з Австралії.

Експортні ціни ростуть, попит знижений

В Україні спостерігаються низькі темпи продажів ріпаку на експорт через складний механізм оформлення без сплати мита виробниками. Через це трейдери за тиждень підвищили експортні ціни на 200–400 грн/т, до рівня 23 500–24 400 грн/т (545–555 $/т) з доставкою до чорноморських портів.

Зростання вартості доставки обмежує поставки в порти, тому трейдери, ймовірно, не будуть планувати нові судна найближчими місяцями, не маючи можливості сформувати експортні партії.

Попит на ріпак серед переробників також зменшився, оскільки більшість компаній переключилися на закупівлю соняшнику. Відтак, лише декілька підприємств купують ріпак за ціною 23 000–24 000 грн/т з доставкою на завод, залежно від вмісту олії.

Станом на зараз в Україні озимим ріпаком засіяно 1,08 млн га, що менше планового показника та результату минулого року через посушливі умови у серпні та вересні. Фермери, ймовірно, стримуватимуть продажі ріпаку до весни, очікуючи перезимівлі посівів та можливого зростання цін.

Нові мита на ріпак

З 4 вересня 2025 року були запроваджені  ставки експортного мита у розмірі 10% на соєві боби  та насіння ріпаку.

Аграрії, які експортують власно вирощені сою та ріпак, тепер повинні отримувати експортний висновок про походження товару від Торгово-промислової палати України або регіональних ТПП на кожну партію продукції. Це необхідно для уникнення сплати мита.

Сезон переробки насіння ріпаку урожаю 2025 року розпочався у липні поточного року. У липні-серпні було перероблено на олію лише близько 60 тисяч тон ріпаку, що дозволило виробити та експортувати 25,0 тисяч тон олії ріпакової.

У вересні 2025 року, в умовах дії експортного мита на насіння ріпаку, переробка його на вітчизняних підприємствах зросла до рекордного за всі роки місячного обсягу у 250 тисяч тон.

Автор:
Ольга Опенько