В Україні вже зібрали понад 40 мільйонів тонн зернових, збір ріпаку завершений

зернові
Україна зібрала понад 40 мільйонів тонн зернових / Depositphotos

Станом на 31 жовтня в Україні триває активна фаза збору врожаю. Загальний обсяг зібраних зернових культур вже перевищив 40,2 мільйона тонн із 76% обмолочених площ.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Збір зернових

  • Пшениці – 22,78 млн тонн на площі 5,05 млн га.
  • Ячменю – 5,37 млн тонн на площі 1,35 млн га.
  • Гороху – 660,7 тис. тонн на площі 271,3 тис. га.
  • Кукурудзи – 10,36 млн тонн на площі 1,68 млн га, що становить 40% засіяних площ.

Інших зернових і зернобобових зібрано 881,6 тис. тонн на площі 319,1 тис. га.

Лідери збору:

  • Одеська область – 3,81 млн тонн з площі 1,15 млн га.
  • Полтавська область – 3,12 млн тонн з площі 653,8 тис. га.
  • Чернігівська область – 3,04 млн тонн з площі 464,6 тис. га.
  • Вінницька – 2,99 млн тонн з площі 516,9 тис. га.

Олійні культури

Олійних культур зібрано 15,63 млн тонн. Зокрема:

  • Соняшнику – 8,37 млн тонн на площі 4,44 млн га.
  • Сої  –  3,94 млн тонн на площі 1,68 млн га.
  • Ріпаку – 3,32 млн тонн на площі 1,28 млн га.

Загалом, соняшнику зібрано з 86% засіяних площ, сої – 78%, збір ріпаку завершений.

Цукрові буряки

Цукрових буряків накопано вже 6,79 млн тонн на площі 130 тис. га, що складає 66% засіяних площ.

Фото 2 — В Україні вже зібрали понад 40 мільйонів тонн зернових, збір ріпаку завершений

Нагадаємо, станом на 19 вересня 2025 року в Україні було намолочено маже 30  мільйонів тонн зернових і зернобобових культур. Збирання проведено на площі понад 7 мільйонів гектарів, що становило 62% від загальної площі посівів.

Автор:
Тетяна Бесараб