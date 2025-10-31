- Категория
В Украине уже собрали более 40 миллионов тонн зерновых, сбор рапса завершен
На 31 октября в Украине продолжается активная фаза сбора урожая. Общий объем собранных зерновых культур уже превысил 40,2 млн тонн с 76% обмолоченных площадей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Сбор зерновых
- Пшеницы – 22,78 млн тонн на площади 5,05 млн га.
- Ячменя – 5,37 млн тонн на площади 1,35 млн га.
- Гороха – 660,7 тыс. тонн на площади 271,3 тыс. га.
- Кукурузы – 10,36 млн тонн на площади 1,68 млн. га, что составляет 40% засеянных площадей.
Других зерновых и зернобобовых убрано 881,6 тыс. тонн на площади 319,1 тыс. га.
Лидеры сбора:
- Одесская область – 3,81 млн тонн с площади 1,15 млн га.
- Полтавская область – 3,12 млн тонн с площади 653,8 тыс. га.
- Черниговская область – 3,04 млн тонн с площади 464,6 тыс. га.
- Винницкая – 2,99 млн тонн с площади 516,9 тыс. га.
Масличные культуры
Масличных культур собрано 15,63 млн тонн. В частности:
- Подсолнечника – 8,37 млн тонн на площади 4,44 млн га.
- Сои – 3,94 млн тонн на площади 1,68 млн га.
- Рапса – 3,32 млн тонн на площади 1,28 млн га.
В общем подсолнечника собрано с 86% засеянных площадей, сои – 78%, сбор рапса завершен.
Сахарная свекла
Сахарной свеклы накопано уже 6,79 млн тонн на площади 130 тыс. га, что составляет 66% засеянных площадей.
Напомним, по состоянию на 19 сентября 2025 года в Украине было намолочено около 30 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборка проведена на площади более 7 миллионов гектаров, что составило 62% от общей площади посевов.