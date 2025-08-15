В Украине уже собрали почти 25 млн тонн зерновых и зернобобовых – лидирует Одесская область

В Украине идет сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 15 августа 2025 года намолочено уже 24,8 млн. тонн урожая с более 6,1 млн. га, что составляет 55% от посеянных площадей. Среди лидеров – Одесская область с 3,42 млн тонн и Кировоградская область с 2,2 млн тонн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

На третьем месте оказалась Винницкая область с 2,08 млн тонн.

В общей сложности пшеницы уже собрано 18,99 млн тонн с площади 4,39 га, ячменя – 4,73 млн тонн с площади 1,25 млн га, гороха – 573,5 тыс. тонн с площади 230,3 тыс. га.

Других зерновых и зернобобовых намолочено 513,1 тысяч тонн с площади 310,8 тысяч га.

Кроме того, завершаются работы по сбору рапса – уже намолочено 3,01 млн. тонн с площади 1,12 млн га.

В Кировоградской и Днепропетровской областях начат сбор урожая гречихи.

Отметим, что на 4 июля 2025 года в Украине уже было обмолочено 331,9 тыс. га и намолочено 865,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Лидером сбора зерновых и зернобобовых также была Одесская область.