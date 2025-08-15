В Україні вже зібрали майже 25 млн тонн зернових та зернобобових – лідирує Одещина

В Україні триває збір ранніх зернових і зернобобових культур. Станом на 15 серпня 2025 року намолочено вже 24,8 млн тонн урожаю з понад 6,1 млн га, що становить 55% від посіяних площ. Серед лідерів – Одеська область з 3,42 млн тонн і Кіровоградська область з 2,2 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

На третьому місці опинилася Вінницька область з 2,08 млн тонн.

Загалом пшениці вже зібрано 18,99 млн тонн з площі 4,39 га, ячменю – 4,73 млн тонн з площі 1,25 млн га, гороху – 573,5 тис. тонн з площі 230,3 тис. га.

Інших зернових та зернобобових намолочено 513,1 тис. тонн з площі 310,8 тис. га.

Крім того, завершуються роботи зі збору ріпаку – вже намолочено 3,01 млн тонн з площі 1,12 млн га.

У Кіровоградській та Дніпропетровській областях розпочато збір урожаю гречки.

Зауважимо, що більш ніж місяць тому, станом на 4 липня 2025 року, в Україні було обмолочено 331,9 тис. га та намолочено 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Лідером зі збору зернових та зернобобових тоді також була Одеська область.