З початку сезону Україна зібрала вдвічі менше зерна, ніж торік

Станом на 24 липня 2025 року в Україні спостерігається суттєве відставання у збиранні врожаю зернових і зернобобових культур у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ASAP Agri.

Сільгоспвиробники зібрали лише 10,3 мільйона тонн зерна з 3,24 мільйона гектарів, що становить трохи понад 28% від запланованої площі.

Торік на цю дату було вже зібрано 19 мільйонів тонн із 4,71 мільйона гектарів — понад 42% площ.

Середня врожайність зернових також знизилася — з 3,81 т/га у 2024 році до 3,2 т/га у поточному сезоні.

Деталі збирання основних культур

Пшениця: 7,09 млн тонн з 2,18 млн га (44%) при врожайності 3,25 т/га. У 2024 році на цю дату було вже 14,72 млн тонн.

Ячмінь: 2,79 млн тонн з 839 тис. га (61%), врожайність — 3,33 т/га. Минулого року — 3,87 млн тонн.

Горох: 412 тис. тонн з 191 тис. га (78%), врожайність — 2,16 т/га. У 2024 році — 416 тис. тонн.

Ріпак: 1,04 млн тонн з 535 тис. га (42%), врожайність — 1,94 т/га. Торік — 2,67 млн тонн.

За оцінками експертів аграрного ринку, поточне відставання зумовлене як погодними умовами, так і обмеженими ресурсами через війну. Водночас аграрії сподіваються на покращення динаміки в другій половині сезону.

Додамо, станом на 4 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 331,9 тис. га та намолочено 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Лідером зі збору зернових та зернобобових стала Одеська область.