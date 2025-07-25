С начала сезона Украина собрала вдвое меньше зерна, чем в прошлом

По состоянию на 24 июля 2025 г. в Украине наблюдается существенное отставание в уборке урожая зерновых и зернобобовых культур по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ASAP Agri.

Сельхозпроизводители собрали только 10,3 миллиона тонн зерна с 3,24 миллиона гектаров, что составляет немногим более 28% от запланированной площади.

В прошлом году на эту дату было уже собрано 19 миллионов тонн из 4,71 миллиона гектаров – более 42% площадей.

Средняя урожайность зерновых также снизилась – с 3,81 т/га в 2024 году до 3,2 т/га в текущем сезоне.

Детали уборки основных культур

Пшеница: 7,09 млн. тонн с 2,18 млн. га (44%) при урожайности 3,25 т/га. В 2024 году на эту дату было уже 14,72 млн. тонн.

Ячмень: 2,79 млн. тонн с 839 тыс. га (61%), урожайность – 3,33 т/га. В прошлом году - 3,87 млн тонн.

Горох: 412 тыс. тонн из 191 тыс. га (78%), урожайность – 2,16 т/га. В 2024 году - 416 тыс. тонн.

Рапс: 1,04 млн. тонн с 535 тыс. га (42%), урожайность – 1,94 т/га. В прошлом году - 2,67 млн тонн.

По оценкам экспертов аграрного рынка, текущее отставание обусловлено как погодными условиями, так и ограниченными ресурсами из-за войны войны. В то же время аграрии надеются на улучшение динамики во второй половине сезона.

По состоянию на 4 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 331,9 тыс. га и намолочено 865,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Лидером сбора зерновых и зернобобовых стала Одесская область.