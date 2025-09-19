Украинские аграрии уже собрали почти 30 миллионов тонн зерновых

По состоянию на 19 сентября 2025 г. в Украине намолочено 29,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Уборка проведена на площади более 7 миллионов гектаров, что составляет 62% от общей площади посевов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МинАПК.

Больше всего собрано пшеницы — 22,5 миллиона тонн из более 5 миллионов гектаров. Урожай ячменя составляет 5,3 миллиона тонн, гороха – более 626 тысяч тонн.

Уборка кукурузы находится на начальной стадии: аграрии уже получили почти 389 тысяч тонн зерна с более чем 90 тысяч гектаров. Других зерновых и зернобобовых культур намолочено еще 844 тысяч тонн.

Среди лидеров по урожаю выделяются Одесская область, где собрано более 3,6 миллионов тонн, Винницкая — с результатом более 2,4 миллионов тонн, Кировоградская — с более чем 2,2 миллиона тонн и Хмельницкая, которая намолотила более 2,1 миллиона тонн зерновых.

Специалисты ожидают, что в ближайшие недели темпы уборки ускорятся, ведь стартует активная фаза жатвы кукурузы, которая традиционно обеспечивает наибольшую долю урожая.

По состоянию на 4 июля 2025 года в Украине уже обмолочено 331,9 тыс. га и намолочено 865,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Лидером сбора зерновых и зернобобовых стала Одесская область.