Урожай зерновых в Украине в 2025 году может упасть на 10% — Коваль

Урожай зерновых в Украине в 2025 году может сократиться на 10%, опустившись до примерно 51 млн. тонн по сравнению с 56,7 млн. тонн в 2024 году.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр сельского хозяйства Украины Виталий Коваль в интервью Reuters.

Несмотря на то, что Украина является мировым производителем зерновых и масличных культур, урожай зависит от благоприятных погодных условий как во время осеннего сева, так и весной.

Военные риски, связанные с продолжающимся российским вторжением, также сокращают объемы производства, поскольку фермеры боятся или не могут сажать и убирать урожай. Значительные площади также были захвачены или заминированы.

"Нас ждет сложный сезон. Аномально теплая зима, сначала не было влажности, потом продолжительные дожди задержали посевную кампанию в некоторых регионах на две недели. Поэтому мы ожидаем снижения урожая", – сказал Коваль.

По его словам, наиболее негативный прогноз предполагает уменьшение урожая зерновых на 10%, а масличных культур — на 5%. Однако это "точно не провал", и "все будет собрано".

Представляя первый детальный прогноз, Коваль сказал, что в 2025 году Украина может собрать около 26 миллионов тонн кукурузы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн мелких зерновых культур, 11,5 миллиона тонн семян подсолнечника и 11 миллионов тонн сахарной свеклы.

Урожай пшеницы может составлять от 20 до 22 миллионов тонн, а окончательная цифра будет зависеть от погодных условий и факторов, связанных с войной.

Также Коваль сообщил, что общий урожай масличных культур в 2025 году может снизиться примерно до 20,16 млн. тонн с 21,18 млн. тонн 2024 года, что частично связано с сокращением урожая рапса на 600 тыс. тонн. тонн.

Министр отказался прогнозировать экспорт зерна из Украины на 2025/26 маркетинговый год, ссылаясь на неопределенность по поводу окончательных показателей урожая. Однако аналитики предполагают, что экспорт составит 40,9 миллиона тонн, включая от 15 до 15,5 миллиона тонн пшеницы.

Напомним, в 2024 году намолочено 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,2 млн га. Украина экспортировала аграрную продукцию на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Больше этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.