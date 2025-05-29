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Экспорт зерновых из Украины снизился на 21,9%

зерно
Экспорт зерновых из Украины снизился на 21,9% / Depositphotos

Украина экспортировала 38,011 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур в 2024-2025 маркетинговом году. Это на 8,342 млн. тонн (или на 21,9%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Комитет по вопросам аграрной и земельной политики со ссылкой на сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что на 28 мая 2025 года Украина экспортировала 14 миллионов 767 тысяч тонн пшеницы. Этот показатель на 2 миллиона 469 тысяч тонн или на 16,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинские аграрии также экспортировали 2 миллиона 302 тысячи тонн ячменя и 10,8 тысячи тонн ржи .

Экспорт украинской кукурузы составил 20 млн 381 тыс. тонн, что на 5 млн. 834 тыс. тонн или на 28,6% меньше, чем в прошлом.

Экспорт муки также сократился, достигнув 63,7 тысяч тонн (или 84,9 тысяч тонн в пересчете на зерно). Это на 27,9 тысяч тонн (или на 43,8%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В комитете также напомнили, что доля агропродукции в общем экспорте Украины составляет 64%.

Стоит напомнить, что Польша не заинтересована в импорте зерна из Украины из-за больших объемов экспорта. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной должно учитывать аграрные интересы разных стран блока.

Автор:
Татьяна Бессараб