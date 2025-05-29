Експорт зернових з України зменшився на 21,9%

Україна експортувала 38,011 млн тонн зернових та зернобобових культур у 2024-2025 маркетинговому році. Це на 8,342 млн тонн (або на 21,9%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики з посиланням на сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що станом на 28 травня 2025 року Україна експортувала 14 мільйонів 767 тисяч тонн пшениці. Цей показник на 2 мільйони 469 тисяч тонн, або на 16,7%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Українські аграрії також експортували 2 мільйони 302 тисячі тонн ячменю та 10,8 тисячі тонн жита.

Експорт української кукурудзи становив 20 млн 381 тис. тонн, що на 5 млн 834 тис. тонн або на 28,6% менше, ніж торік.

Експорт борошна також скоротився, досягнувши 63,7 тисячі тонн (або 84,9 тисячі тонн у перерахунку на зерно). Це на 27,9 тисячі тонн (або на 43,8%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У комітеті також нагадали, що частка агропродукції у загальному експорті України становить значні 64%.

Варто нагадати, що Польща не зацікавлена в імпорті зерна з України через власні великі обсяги експорту. Нова торгова угода між ЄС та Україною має враховувати аграрні інтереси різних країн блоку.