Перевезення зернових залізницею з початку березня склало понад 1,7 млн тонн

За 19 днів березня залізницею було перевезено 1 млн 703 тис. тонн зернових вантажів. Такі дані надав заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

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Про це пише Rail.insider.

За цей період на залізничній мережі навантажено 1 млн 454 тис. тонн зернових, що на 3% менше, ніж у лютому. Частка зернових у загальному вантажообігу становить 19%. Загальний обсяг перевезень скоротився на 8% у порівнянні з попереднім місяцем.

На експорт у березні спрямовано 1 млн 542 тис. тонн зернових, що на 5% менше, ніж у лютому. Основна частина вантажів (92%) прямує до морських портів.

Окрім зернових, залізницею активно експортуються олія, макуха та шроти. У березні перевезено 102,7 тис. тонн олії (+19% до лютого), з яких 56% спрямовано до портів. Макухи та шротів експортовано 146,9 тис. тонн (+3% до лютого), а 71% цих вантажів також перевозять у напрямку портів.

Зростання експорту до Словаччини, Польщі та Румунії

Середньодобовий обсяг передачі зернових залізницею до Словаччини у березні склав 34,7 вагона, що на 1,1 одиниці більше, ніж за попередній тиждень.

До Польщі залізницею щодоби передається 17,2 вагона зернових (+0,6 вагона за тиждень), а через українсько-румунські переходи – 2,9 вагона (+2,4 вагона). Водночас обсяги перевезень до Угорщини знизилися майже на один вагон на добу, зараз цей показник становить 23,8 вагона.

Загалом у березні середньодобова передача зернових та шротів до країн Європи склала 154 вагони, що на 14 одиниць більше, ніж минулого тижня.

Додамо, у лютому середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи України знизився порівняно з попереднім місяцем.