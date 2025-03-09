У лютому залізницею було експортовано понад 2,3 млн тонн зернових

У лютому 2024 року українська залізниця перевезла на експорт 2 млн 363 тис. тонн зернових і продуктів помелу. Це на 17% менше, ніж у січні, і на 28% менше, ніж у лютому минулого року.

Про це пише Rail.insider.

Загалом за останній місяць зими перевезення зерна у всіх видах сполучення склали 2 млн 699 тис. тонн, що також демонструє спад у порівнянні з попередніми періодами.

Основний обсяг зернових (92%) експортувався через порти, тоді як західні прикордонні переходи прийняли 8% вантажу. За підсумками лютого, середньодобова передача зерна через українсько-словацькі переходи зросла до 33,5 вагона, що на 9,9 одиниці більше, ніж у січні. Водночас обсяги відправок до інших країн скоротилися.

До Польщі в середньому передавали 26 вагонів зерна на добу, що на 13 вагонів менше, ніж у січні. Через українсько-угорські переходи транспортували 24,9 вагона на добу, що на 11,3 одиниці менше. До Румунії відправляли 5,3 вагона на добу – на три менше, ніж у попередньому місяці.

Загальний середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів та шротів склав 164 вагони, що на вісім одиниць менше, ніж у січні.

Додамо, обсяги перевезень зернових вантажів “Укрзалізницею” у 2024 році стали рекордними з 2020 року. За підсумками року залізницею було експортовано 34,132 млн тонн зерна, що на 30% більше, ніж у 2023 році.