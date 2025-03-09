В феврале по железной дороге было экспортировано более 2,3 млн тонн зерновых

В феврале 2024 года украинская железная дорога перевезла на экспорт 2 миллиона 363 тысячи. тонн зерновых и продуктов помола. Это на 17% меньше, чем в январе и на 28% меньше, чем в феврале прошлого года.

Об этом пишет Rail.insider.

В целом за последний месяц зимы перевозки зерна во всех видах сообщения составили 2 млн 699 тыс. рублей. тонн, что также демонстрирует спад по сравнению с предыдущими периодами.

Основной объем зерновых (92%) экспортировался через порты, в то время как западные пограничные переходы приняли 8% груза. По итогам февраля среднесуточная передача зерна через украинско-словацкие переходы выросла до 33,5 вагона, что на 9,9 единицы больше, чем в январе. В то же время объемы отправок в другие страны сократились.

В Польшу в среднем передавали 26 вагонов зерна в сутки, что на 13 вагонов меньше, чем в январе. Из-за украинско-венгерских переходов транспортировали 24,9 вагона в сутки, что на 11,3 единицы меньше. В Румынию отправляли 5,3 вагона в сутки – на три меньше, чем в предыдущем месяце.

Общий среднесуточный объем передачи зерновых грузов и дробей составил 164 вагона, что на восемь единиц меньше, чем в январе.

Добавим, объемы перевозок зерновых грузов "Укрзализныцей" в 2024 году стали рекордными с 2020 года. По итогам года по железной дороге было экспортировано 34,132 млн тонн зерна, что на 30% больше, чем в 2023 году.