Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,27

--0,09

EUR

44,56

+0,31

Наличный курс:

USD

41,35

41,25

EUR

44,80

44,60

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В феврале по железной дороге было экспортировано более 2,3 млн тонн зерновых

В феврале по железной дороге было экспортировано более 2,3 млн тонн зерновых
Основной объем зерновых экспортировался через порты

В феврале 2024 года украинская железная дорога перевезла на экспорт 2 миллиона 363 тысячи. тонн зерновых и продуктов помола. Это на 17% меньше, чем в январе и на 28% меньше, чем в феврале прошлого года.

Об этом пишет Rail.insider.

В целом за последний месяц зимы перевозки зерна во всех видах сообщения составили 2 млн 699 тыс. рублей. тонн, что также демонстрирует спад по сравнению с предыдущими периодами.

Основной объем зерновых (92%) экспортировался через порты, в то время как западные пограничные переходы приняли 8% груза. По итогам февраля среднесуточная передача зерна через украинско-словацкие переходы выросла до 33,5 вагона, что на 9,9 единицы больше, чем в январе. В то же время объемы отправок в другие страны сократились.

В Польшу в среднем передавали 26 вагонов зерна в сутки, что на 13 вагонов меньше, чем в январе. Из-за украинско-венгерских переходов транспортировали 24,9 вагона в сутки, что на 11,3 единицы меньше. В Румынию отправляли 5,3 вагона в сутки – на три меньше, чем в предыдущем месяце.

Общий среднесуточный объем передачи зерновых грузов и дробей составил 164 вагона, что на восемь единиц меньше, чем в январе.

Добавим, объемы перевозок зерновых грузов "Укрзализныцей" в 2024 году стали рекордными с 2020 года. По итогам года по железной дороге было экспортировано 34,132 млн тонн зерна, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Автор:
Татьяна Гойденко