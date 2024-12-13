С начала года перевозка зерна через венгерские железнодорожные переходы упала на 57%

За 11 месяцев 2024 года объем перевозок зерна из-за железнодорожных переходов между Украиной и Венгрией сократился более чем вдвое, уменьшившись на 57%. Общий объем грузов, переданных через эти стыки, также значительно снизился.

Об этом стало известно во время онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с венгерскими перевозчиками, сообщает Rail.insider.

За январь-ноябрь через украинско-венгерские пограничные переходы было передано 2,63 млн тонн грузов, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уменьшение объемов касалось обоих основных переходов.

Через стык Батево—Эперешке перевезено 1,801 млн. тонн, что на 40% меньше, чем в 2023 году. Из-за перехода Чоп-Захонь объем перевозок составил 829 тыс. тонн, что на 26% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Наибольшее снижение зафиксировано в перевозке зерновых грузов, которых за 11 месяцев 2024 транспортировано только 806 тыс. тонн, что на 57% меньше по сравнению с 2023 годом. Значительное сокращение касается перевозки железной руды: через пограничные переходы было передано 888 тыс. рублей. тонн, что на 29% меньше, чем в прошлом.

Более стабильной осталась ситуация с перевозкой цемента, которого за указанный период было передано 220 тыс. тонн. Этот показатель всего на 1% ниже результата 2023 года.

Добавим, в сентябре дочерняя компания "Укрзализныци" UZ Cargo Poland и Rail Cargo Hungaria Zrt.