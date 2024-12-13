З початку року перевезення зерна через угорські залізничні переходи впало на 57%

За 11 місяців 2024 року обсяг перевезень зерна через залізничні переходи між Україною та Угорщиною скоротився більш ніж удвічі, зменшившись на 57%. Загальний обсяг вантажів, переданих через ці стики, також значно знизився.

Про це що стало відомо під час онлайн-наради представників АТ "Укрзалізниця" з угорськими перевізниками, повідомляє Rail.insider.

Упродовж січня–листопада через україно-угорські прикордонні переходи було передано 2,63 млн тонн вантажів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зменшення обсягів стосувалося обох основних переходів.

Через стик Батьово—Еперешке перевезено 1,801 млн тонн, що на 40% менше, ніж у 2023 році. Через перехід Чоп—Захонь обсяг перевезень становив 829 тис. тонн, що на 26% менше, ніж за той самий період торік.

Найбільше зниження зафіксовано у перевезенні зернових вантажів, яких за 11 місяців 2024 року транспортовано лише 806 тис. тонн, що на 57% менше у порівнянні з 2023 роком. Значне скорочення також стосується перевезення залізної руди: через прикордонні переходи було передано 888 тис. тонн, що на 29% менше, ніж торік.

Дещо стабільнішою залишилася ситуація з перевезенням цементу, якого за вказаний період було передано 220 тис. тонн. Цей показник лише на 1% нижчий за результат 2023 року.

Додамо, у вересні дочірня компанія "Укрзалізниці" UZ Cargo Poland та Rail Cargo Hungaria Zrt. домовилися про співпрацю щодо збільшення обсягів інтермодальних і звичайних залізничних вантажних перевезень між Україною та Угорщиною. Відповідний меморандум було підписано під час виставки InnoTrans 2024 у Берліні.