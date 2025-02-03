Украина установила рекорд по экспорту зерна по железной дороге за последние четыре года

Объемы перевозок зерновых грузов "Укрзализныцей" в 2024 году стали рекордными с 2020 года. По итогам года по железной дороге было экспортировано 34,132 млн тонн зерна, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, пишет "Укринформ".

Этот показатель также превысил довоенный уровень 2021 года, когда было перевезено 29,26 млн. тонн.

Доля зерновых в общей структуре экспортных перевозок по железной дороге возросла с 74% в 2023 году до 86% в 2024-м. В то же время, хотя этот результат приблизился к довоенному уровню (87%), превысить его пока не удалось.

Основным направлением экспорта зерна железнодорожным транспортом остаются порты Одесского региона, куда в 2024 году направились 82% агропродукции. Еще 14% грузов отправились через западные пограничные переходы, а 4% – в порты Дуная.

Благодаря стабильной работе Украинского морского коридора объем перевозок зерновых грузов в направлении черноморских портов за год вырос в 2,2 раза.

Всего за 2024 год АО "Укрзализныця" перевезло 174,93 млн тонн грузов, что на 17,9% больше, чем в 2023 году.

В январе 2025 года объем передачи зерновых грузов из-за украино-румынских пограничных переходов вырос на 93,3%.