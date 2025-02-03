Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

--0,10

EUR

43,32

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,90

EUR

43,90

43,72

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина установила рекорд по экспорту зерна по железной дороге за последние четыре года

Украина установила рекорд по экспорту зерна по железной дороге за последние четыре года
Железной дорогой было экспортировано 34,132 млн тонн зерна

Объемы перевозок зерновых грузов "Укрзализныцей" в 2024 году стали рекордными с 2020 года. По итогам года по железной дороге было экспортировано 34,132 млн тонн зерна, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, пишет "Укринформ".

Этот показатель также превысил довоенный уровень 2021 года, когда было перевезено 29,26 млн. тонн.

Доля зерновых в общей структуре экспортных перевозок по железной дороге возросла с 74% в 2023 году до 86% в 2024-м. В то же время, хотя этот результат приблизился к довоенному уровню (87%), превысить его пока не удалось.

Основным направлением экспорта зерна железнодорожным транспортом остаются порты Одесского региона, куда в 2024 году направились 82% агропродукции. Еще 14% грузов отправились через западные пограничные переходы, а 4% – в порты Дуная.

Благодаря стабильной работе Украинского морского коридора объем перевозок зерновых грузов в направлении черноморских портов за год вырос в 2,2 раза.

Всего за 2024 год АО "Укрзализныця" перевезло 174,93 млн тонн грузов, что на 17,9% больше, чем в 2023 году.

В январе 2025 года объем передачи зерновых грузов  из-за украино-румынских пограничных переходов вырос на 93,3%.

Автор:
Татьяна Гойденко