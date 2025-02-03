Україна встановила рекорд з експорту зерна залізницею за останні чотири роки

Обсяги перевезень зернових вантажів “Укрзалізницею” у 2024 році стали рекордними з 2020 року. За підсумками року залізницею було експортовано 34,132 млн тонн зерна, що на 30% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, пише "Укрінформ".

Цей показник також перевищив довоєнний рівень 2021 року, коли було перевезено 29,26 млн тонн.

Частка зернових у загальній структурі експортних перевезень залізницею зросла з 74% у 2023 році до 86% у 2024-му. Водночас, хоча цей результат наблизився до довоєнного рівня (87%), перевищити його поки не вдалося.

Основним напрямком експорту зерна залізничним транспортом залишаються порти Одеського регіону, куди у 2024 році спрямували 82% агропродукції. Ще 14% вантажів вирушили через західні прикордонні переходи, а 4% – до портів Дунаю.

Завдяки стабільній роботі Українського морського коридору обсяги перевезень зернових вантажів у напрямку чорноморських портів за рік зросли у 2,2 раза.

Загалом упродовж 2024 року АТ "Укрзалізниця" перевезло 174,93 млн тонн вантажів, що на 17,9% більше, ніж у 2023 році.

Додамо, у січні 2025 року обсяг передачі зернових вантажів через україно-румунські прикордонні переходи зріс на 93,3%.