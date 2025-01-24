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Залізничні перевезення зерна до Румунії у січні зросли на 93%

Залізничні перевезення зерна до Румунії у січні зросли на 93%
Ілюстрація: freepik

У січні 2025 року обсяг передачі зернових вантажів через україно-румунські прикордонні переходи зріс на 93,3%.

Про це пише Rail.insider.

Середньодобовий показник передачі до Румунії досяг 9,9 вагона. Це на 4,8 вагона більше, ніж у грудні 2024 року.

Попри стрімке зростання перевезень до Румунії, обсяги передачі зернових до інших сусідніх країн знизилися. До Угорщини середньодобовий обсяг склав 38,5 вагонів, що на 8,4% (або 3,5 вагона) менше, ніж у грудні.

До Польщі передача становить 39,2 вагона на добу, скорочення — 1,5% (0,6 вагона), а до Словаччини середньодобовий обсяг зменшився на 26,8% (8,5 вагонів) і наразі становить 23,1 одиниці.

Загальний середньодобовий показник передачі зернових вантажів та шротів у січні становив 170 вагонів, що лише на один вагон більше порівняно з попереднім місяцем.

Також нагадаємо, що у грудні знизився середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи із сусідніми країнами. До Румунії обсяги скоротилися до 1,9 вагона на добу, що на 9,4 одиниці менше (-83,3%) порівняно з листопадом. У напрямку до Угорщини обсяг передачі зменшився на 9,3 вагона на добу, а до Польщі -  на 0,7 вагона на добу.

Автор:
Тетяна Гойденко