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Железнодорожные перевозки зерна в Румынию в январе выросли на 93%

Железнодорожные перевозки зерна в Румынию в январе выросли на 93%
Иллюстрация: freepik

В январе 2025 г. объем передачи зерновых грузов через украинско-румынские пограничные переходы вырос на 93,3%.

Об этом пишет Rail.insider.

Среднесуточный показатель передачи в Румынию достиг 9,9 вагона. Это на 4,8 вагона больше, чем в декабре 2024 года.

Несмотря на стремительный рост перевозок в Румынию, объемы передачи зерновых в другие соседние страны снизились.

В Польшу передача составляет 39,2 вагона в сутки, сокращение — 1,5% (0,6 вагона), а в Словакию среднесуточный объем уменьшился на 26,8% (8,5 вагонов) и составляет 23,1 единицы.

Общий среднесуточный показатель передачи зерновых грузов и дробей в январе составил 170 вагонов, что только на один вагон больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Также напомним, что в декабре снизился среднесуточный объем передачи зерновых.   грузов   через железнодорожные пограничные переходы с соседними странами. В Румынию объемы сократились до 1,9 вагона в сутки, что на 9,4 единицы меньше (-83,3%) по сравнению с ноябрем. По направлению к Венгрии объем передачи уменьшился на 9,3 вагона в сутки, а в Польшу – на 0,7 вагона в сутки.

Автор:
Татьяна Гойденко