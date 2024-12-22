В декабре объемы передачи зерновых через железнодорожные переходы уменьшились

Среднесуточный объем передачи зерновых грузов из-за железнодорожных пограничных переходов с соседними странами в декабре снизился.

Об этом стало известно во время онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с аграрным рынком, сообщает Rail.insider.

В Румынию объемы сократились до 1,9 вагона в сутки, что на 9,4 единицы меньше (-83,3%) по сравнению с ноябрем. Основной причиной такого падения стала временная приостановка передачи зерновых на переходе Вадул-Сирет — Дорнешты из-за следственных действий Бюро экономической безопасности Украины.

В направлении Венгрии объем передачи уменьшился на 9,3 вагона в сутки, однако это направление остается лидером со среднесуточным показателем 47 вагонов.

В Польшу объемы передачи зерновых грузов также сократились: среднесуточный показатель снизился на 0,7 вагона и составляет 45 вагонов.

По направлению к Словакии сокращение было меньше — на 0,5 вагона в сутки. В общем, через эти переходы теперь передается 37,5 вагона ежедневно.

Отмечается, что суммарный среднесуточный показатель передачи зерновых грузов и дробей снизился до 204 вагонов в сутки, что на 24 единицы меньше, чем в предыдущем месяце.

Следует заметить, что, несмотря на такую негативную декабрьскую тенденцию, за январь-ноябрь 2024 года украинскими железными дорогами в экспортном сообщении перевезено 77,5 млн тонн грузов, что на 56,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объемы перевозки зерновых грузов за этот период выросли на 57,2%, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.